Elazığ'da Kontrolü Kaybeden Otomobil Refüje Çıktı: 1 Yaralı

Elazığ Yolçatı kavşağında kontrolden çıkan 52 BM 261 plakalı otomobil refüje çıktı, araçta bulunan E.S. hafif yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 00:13
Yolçatı kavşağında meydana gelen kazada araç içindeki yolcu hafif yaralandı

Elazığ-Bingöl karayolu Yolçatı kavşağı'nda gerçekleşen kazada, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkan otomobil kavşaktaki refüje çıktı.

Kazada, sürücü B.S.A. idaresindeki 52 BM 261 plakalı otomobilde bulunan E.S. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Yaralı E.S., ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

ELAZIĞ’DA KONTROLÜ YİTİRİLEN OTOMOBİL KAVŞAKTAKİ REFÜJE ÇIKTI. OLAYDA 1 KİŞİ...

