Elazığ'da Kontrolü Kaybeden Otomobil Refüje Çıktı: 1 Yaralı

Yolçatı kavşağında meydana gelen kazada araç içindeki yolcu hafif yaralandı

Elazığ-Bingöl karayolu Yolçatı kavşağı'nda gerçekleşen kazada, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkan otomobil kavşaktaki refüje çıktı.

Kazada, sürücü B.S.A. idaresindeki 52 BM 261 plakalı otomobilde bulunan E.S. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Yaralı E.S., ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.