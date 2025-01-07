AB ve ABD'den Myanmar'daki İnsani Duruma Derin Endişe

Myanmar'daki İnsani Duruma Dikkat Çeken Açıklama

Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve 8 ülke, askeri yönetim altındaki Myanmar'daki insan hakları ve insani durumdan derin endişe duyduğunu açıkladı. Aralarında Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, İsviçre, Doğu Timor ve İngiltere'nin de bulunduğu bu ülkeler, Myanmar'daki insani durumu ele alan ortak bir açıklama yayımladı.

Artan İnsan Hakları İhlalleri

Açıklamada, Myanmar'da giderek kötüleşen insan hakları ve insani krizden derin kaygı ifade edildi. Özellikle darbeyle iktidara gelen askeri yönetimin, Myanmar halkına karşı uyguladığı şiddet ve baskı yöntemlerinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Ülkede sivillere yönelik işlenen insan hakları ihlalleri arasında çocukların ve etnik ile dini azınlık mensuplarının zorla askere alınması, ordu tarafından ayrım gözetmeksizin düzenlenen saldırılar ve sivillerin yakılması gibi rahatsız edici raporlar yer almaktadır.

Arakanlı Müslümanların Acıları

Açıklamada, Myanmar ordusunun ülkedeki gerilimi körüklediğine dikkat çekilerek, Arakan eyaletindeki çatışmaların yoğunlaşmasının ve Arakanlı Müslümanlar dahil tüm toplulukların yaşadığı acıların son derece endişe verici olduğu belirtildi. Sivillerin çatışmalardan kaçabileceği güvenli alanların bulunmadığı ve askeri yönetimin insani yardımlara erişimi engellediği durumunun daha da kötüleştirdiği ifade edildi.

Barışçıl Bir Çözüm Çağrısı

Ortak açıklamada, keyfi olarak alıkonulan tüm tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Ayrıca, Arakanlı Müslümanların karşılaştığı ayrımcılık ve zalimane muamelenin giderilmesinin, Myanmar'daki krize yönelik siyasi çözümün bir parçası olması gerektiği vurgulandı. Son olarak, Myanmar'daki duruma barışçıl bir çözüm bulunması ve kapsayıcı demokrasi yoluna geri dönülmesi için 'samimi, yapıcı ve kapsayıcı diyalog' çağrısında bulunuldu.