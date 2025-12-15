Ordu'da Sosyal Market ile İhtiyaç Sahiplerine Kolay Erişim

Ordu'da kurulan Sosyal Market, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve üniversite öğrencilerine markete girer gibi temel gereksinimlerini karşılama imkanı sunuyor.

Nasıl işliyor?

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde hayata geçirilen sosyal markette, hanelere özel hazırlanan puanlı kartlar sayesinde vatandaşlar ücretsiz olarak alışveriş yapabiliyor. Bu sistem, geleneksel koli yardımlarının ötesinde, ihtiyaç sahiplerine seçim özgürlüğü tanıyor.

Market, şehirdeki diğer marketleri aratmayan ürün çeşitliliğiyle dikkat çekiyor; ziyaretçiler gıdanın yanı sıra giyim, temizlik ve kırtasiye ürünlerinden de faydalanabiliyor.

Öğrencilere destek

Sosyal Market, Ordu’da öğrenim gören üniversite öğrencilerine de açık. Birçok öğrenci aylık gıda masraflarını düşürürken, bazıları kırtasiye ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayarak eğitimine daha fazla odaklanma imkanı buluyor.

Uzak ilçelere online çözüm

Markete gelemeyen uzak ilçelerdeki vatandaşlar için geliştirilen mobil uygulama sayesinde seçilen ürünler kapılarına kadar ulaştırılıyor. Bu uygulama, erişimi kolaylaştırıp ihtiyaç sahipleri arasında eşitlik sağlamayı amaçlıyor.

Etki

Açıldığı günden bu yana Sosyal Market, temel ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol oynuyor; her ay 2 bin 10 ihtiyaç sahibi bu hizmetten yararlanıyor.

