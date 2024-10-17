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AB Zirvesi'nde Ukrayna'ya Destek Vurgusu

AB liderleri, savaşın 1000'inci gününe yaklaşırken Ukrayna'ya desteklerini yineledi ve yaptırımların süreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 18:28
AB Zirvesi'nde Ukrayna'ya Destek Vurgusu

AB Zirvesi'nde Ukrayna'ya Sürekli Destek

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Brüksel'deki zirvede Ukrayna'ya her alanda destek vermeye devam edeceklerini açıkladı. Bu önemli toplantıda, özellikle Rusya'nın enerji altyapısı, limanlar ve ticari gemilere yönelik saldırıları sert bir dille kınandı.

Zelenskiy'nin "Zafer Planı" Sunuldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona ermesi için hazırladığı "Zafer Planı"nı liderlere tanıttı. Oturumun ardından, AB Konseyi tarafından paylaşılan sonuç bildirisinde, G7 ülkeleri tarafından taahhüt edilen yıl sonuna kadar sağlanacak 45 milyar avronun 35 milyarının üstlenileceği tekrar ifade edildi.

Enerji Güvenliği ve Yeniden İnşa

Liderler, kış öncesinde Rusya'nın enerji altyapısına düzenlediği saldırıları kınayarak, AB ülkelerini enerji güvenliğini artırma konusunda entegre etme çalışmalarını artırma kararı aldılar. Ukrayna'nın liman altyapısına zarar verme ve ticari gemilere saldırı gibi durumların da kınandığı bildiride, gıdanın silah olarak kullanılmasına karşı sert bir duruş sergilendi.

Gelecek Konferans ve Yaptırımlar

Ukrayna'nın yeniden inşasında bağlılıklarını yineleyen liderler, bu konudaki büyük bir konferansın Temmuz 2025'te İtalya'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Ayrıca, hem ülke içinde hem de AB içinde yerinden edilmiş Ukraynalılara destek vermeye devam edeceklerini belirten liderler, Rus askerlerinin Ukraynalı savaş esirlerine yönelik kötü muamele iddialarının da endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

Üçüncü Ülkelere Dikkat

Savaşın sona ermesine kadar Rusya'ya yönelik yaptırımların süreceğini vurgulayan liderler, İran gibi üçüncü ülkelerin Rusya’ya destek vermesinin kınandığını bildirdi. Ayrıca, Ukrayna'nın AB üyeliği yolunda sürecin destekleneceği de aktarılmakta.

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