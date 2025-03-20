ABD Adalet Bakanı Bondi'den Tesla Saldırılarına Flaş Soruşturma Uyarısı

Pam Bondi, Tesla araçlarına yapılan saldırıları iç terörizm olarak nitelendirip, soruşturmaların süreceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:02
ABD Adalet Bakanı Bondi'den Tesla Saldırılarına Flaş Soruşturma Uyarısı

ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla Saldırılarına Sert Yanıt

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ülke genelinde Tesla araçlarına yönelik artan saldırılara karşı sert bir uyarı yaptı. Bondi, "Bu suçları koordine ve finanse etmek için perde arkasında faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere, saldırılara karışanlara ağır sonuçlar getiren soruşturmalara devam edeceğiz," ifadesini kullandı.

İç Terörizm Olarak Nitelendirildi

Adalet Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, Bondi, Tesla'ya ait mülklere yönelik saldırıların "iç terörizm" olarak değerlendirileceğini belirtti. Bakan, bugüne kadar saldırılara karışan birçok kişiye suçlama yöneltildiğini açıklayarak, soruşturmaların derinlemesine sürdüğünü vurguladı.

FBI ve Las Vegas Olayı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Dan Bongino, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, büro ekiplerinin Tesla saldırıları üzerinde çalıştığını duyurdu. Las Vegas Metropolitan Polisi Departmanı ise 18 Mart'ta, şehrin yakınlarındaki bir Tesla Çarpışma Merkezi'nde araçların ateşe verildiğini ve yangının itfaiye tarafından söndürüldüğünü aktardı. Olay, yetkililer tarafından "hedefli saldırı" olarak tanımlandı. Yangın nedeniyle çarpışma merkezinin bulunduğu sokağın trafiğe kapatıldığı ve delil toplama çalışmaları devam ettiği belirtildi.

Elon Musk ve Trump Tepkisi

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, son haftalarda Tesla araçları, bayileri ve şarj istasyonları, şirketin CEO'su Elon Musk'ın eski Başkan Donald Trump ile iş birliğine olan tepkiler çerçevesinde tahrip edildi. Trump, geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'ın önünde bir Tesla aracıyla Musk ile fotoğraf çektirerek firmaya desteğini göstermişti.

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