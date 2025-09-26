ABD Büyükelçisi Barrack: Erdoğan-Trump Görüşmesi "Destansı"

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeyi değerlendirdi.

Görüşme "destansı" geçti

"Destansı, destansıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gurur duymalısınız, Erdoğan olduğu gibi davrandı." Barrack, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken ekiplerin uyumuna vurgu yaptı: "Ekip birinci sınıftı, ABD ekibiyle tüm konularda mükemmel bir uyum sağladı."

Barrack, Başkan Trump'ın konuşmaları gereken konularda nazik, anlayışlı ve güçlü olduğunu belirterek, "İkisi de çok güçlü adamlar. Dürüst olmak gerekirse bu tarihiydi." dedi. Görüşme yapılırken orada bulunabilmenin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu ve hem önceden hem de şimdi umutlu olduğunu ifade etti.

Suriye değerlendirmesi: Birleşik yapı ve zaman

Barrack, Suriye'deki problemlerin "istikrarla ilgili" olduğunu söyleyerek Batı Dünyası'nın Şam yönetimine güven konusunda endişeleri bulunduğunu vurguladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik bakış açısının değişebileceğine dikkat çekerek, "Herkes diyor ki, tamam, peki onu (Şara'yı), işin içine gereğinden fazla dahil olmadan nasıl destekleyebiliriz? ABD öyle değil. ABD diyor ki yaptırımları kaldırdığımız için onu destekliyoruz."

Barrack, bölge halkının merkeziyetçi fakat özerkliğe sahip bir düzenlemeyle desteklenmesi gerektiğini belirtti: "Ona sermayeyi, kaynakları, insan gücünü ve hatta dini temelde bile anlayışı sağlayacak olan sizsiniz, yani bu bölge halkı." Dürziler, Kürtler ve Aleviler için kapsayıcı bir ortam yaratmanın önemine işaret ederek bu insanların biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Barrack, Suriye yönetiminin "iyi niyete sahip olduğunu" belirtti ve Şara ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin Birleşmiş Milletler oturumuna gelmesinin önemine dikkati çekti. Birleşik bir Suriye'yi desteklediğini vurgulayarak, "Parçalanmış federalizmlerin veya mezhepçiliklerin hiçbiri hiçbir yerde işe yaramadı. Lübnan'a bakın, tam bir kaos." Irak ve Afganistan örneklerine değinerek birleşik yapının gerekliliğini ve bunun zamanla, "parça parça" oluşabileceğini söyledi.

Gazze: İnsani durumun sona ermesi öncelik

Barrack, Gazze'deki insani durumun sona ermesi gerektiğini vurguladı: "Başka hiçbir şeyin önemi yok. Gazze bitmeden her şeyin önüne geçen dev bir mesele olmaya devam edecek." Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın bu konuda hemfikir olduğunu belirterek, "Bu, anlamsız katliamları durdurmak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı ve uygulama konusunda farklı görüşlerin bulunduğuna dikkat çekti.

Barrack, Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanlarının katıldığı BM Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantı konusunda iyimser olduğunu kaydetti.