Konya'da motosikletin çarptığı çocuk yaralandı — Kaza kamerada

Konya'da motosikletin çarptığı çocuk yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Y.K.T. (15) idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.D. (15)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.D. yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı; görüntüler olayın gelişimini ortaya koyuyor.

Daha sonra kazaya karışan sürücü Y.K.T., Karatay Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

