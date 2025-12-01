DOLAR
42,59 0%
EURO
50,11 0,01%
ALTIN
5.851,75 0%
BITCOIN
3.957.662,77 -1,5%

Konya'da motosikletin çarptığı çocuk yaralandı — Kaza kamerada

Karatay'da yolun karşısına geçen 15 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı; yaralı Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 00:24
Konya'da motosikletin çarptığı çocuk yaralandı — Kaza kamerada

Konya'da motosikletin çarptığı çocuk yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Y.K.T. (15) idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.D. (15)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.D. yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı; görüntüler olayın gelişimini ortaya koyuyor.

Daha sonra kazaya karışan sürücü Y.K.T., Karatay Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KONYA’DA MOTOSİKLETİNİN YAYAYA ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI. ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA...

KONYA’DA MOTOSİKLETİNİN YAYAYA ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI. ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI.

KONYA’DA MOTOSİKLETİNİN YAYAYA ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI. ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA...

İLGİLİ HABERLER

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da motosikletin çarptığı çocuk yaralandı — Kaza kamerada
2
Amasya Gümüşhacıköy'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
3
Elazığ'da Kontrolü Kaybeden Otomobil Refüje Çıktı: 1 Yaralı
4
Erzincan Belediyesi Zabıta'dan Tandır ve Lavaş Üreticilerine Sıkı Denetim
5
Kayseri'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 1 şüpheli gözaltında
6
Erhürman: Kıbrıs Sorunu İçin 'Dört Maddelik Metodoloji' Şartı
7
Karabük Yenice'de Seyir Halindeki Hafif Ticari Araç Alev Topuna Döndü

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?