Artvin'de uçuruma yuvarlanan otomobil: 4 yaralı

Ardanuç'ta Karlı köyü yolunda 16 U 3946 plakalı otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü dahil 4 kişi yaralandı; yaralılar Artvin'e sevk edildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 23:32
Ardanuç'ta Karlı köyü yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza

Artvin’in Ardanuç ilçesinde, Karlı köyü yolunda meydana gelen kazada bir otomobil uçuruma yuvarlandı ve 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cem K. yönetimindeki 16 U 3946 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma düştü. Kazada sürücü Cem K. ile Seda K., Oğuzhan K. ve Başak G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Ardanuç Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

