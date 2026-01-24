ABD'de Bir İlk: Ali Hammutoğlu NYPD New York Metro'nun İlk Türk Teğmeni

Ali Hammutoğlu, New York Polis Departmanı'nda (NYPD) teğmen rütbesine yükselerek New York Metro ağında yönetici pozisyonuna getirilen ilk Türk oldu. Hammutoğlu, göreve geliş sürecini, NYPD içindeki kariyer basamaklarını ve toplumsal faaliyetlerini İHA'ya anlattı.

Kariyer yolculuğu

Hammutoğlu, mesleğe ilişkin özetle şunları aktardı: "İsmim Ali Hammutoğlu. NYPD’de teğmen olarak görev yapıyorum. 1997 senesinde ABD’ye geldim. Bir süre sonra 2005 senesinde polis teşkilatına katıldım. Polis memuru olarak göreve başladım. Yaklaşık beş sene sonra toplum polisi, ‘Community Affairs’ bölümüne geçtim. Orada da belli bir süre çalıştıktan sonra ‘Internal Affairs Bureau’ yani teftiş kurulunda dedektif olarak görev yaptım. Ardından terfi sınavlarına girdim. Çavuş dedikleri ‘Sergeant’ rütbesine çıktım. Ondan sonra bir terfi sınavı daha alıp ‘Lieutenant’ dedikleri teğmen rütbesine yükseldim. Ve şu an bulunduğumuz mekanda çalışıyorum."

NYPD Müslüman Polisler Derneği'nin kuruluşu ve gelişimi

Hammutoğlu, derneğin kuruluş sürecini anlatarak, 2005 yılında yaklaşık 15 kişilik bir grupla yola çıktıklarını söyledi. Dernekleşme fikrinin farklı kökenlerden gelen memurların kaynaşması amacıyla doğduğunu belirtti: "Biz dedik ki biz de bir dernek kuralım. ... Dedik ki o zaman Müslüman Polisler Derneği kuralım, beraberce ve onu sunalım."

Kuruluş başvurusu sonrası teşkilat tarafından onay alınmasının ardından üyeliklerin arttığını vurgulayan Hammutoğlu, şu bilgileri paylaştı: "2005 senesinde öyle bir kuruluşa tevekkül ettik. Yaklaşık 3-4 sene sonra teşkilat bizi kabul etti, onayladı. ... Yani şu an yaklaşık tahminim 100 kişiye yakın bir Türk polis kardeşimiz var görevde. ... Şu an üye sayımız 3 bin 500'ü buldu. Ben derneğe üye olarak başladım. Ondan sonra derneğin yönetimine girerek, belirli kademelerle yükselip, şu an başkan yardımcılığını sürdürüyorum."

Ramazan etkinlikleri ve toplumla ilişki

Hammutoğlu, geçen yıl düzenlenen ilk hilal yakma etkinliğine dair değerlendirmesinde etkinliğin amaçlandırmasını şu sözlerle anlattı: "Şimdi ilk olarak yapıldı. Tabii ben biliyorum İslam’da normalde hilal yakma diye bir şey yok. Hani arkadaşlarımız yanlış anlamasın bizi. Fakat biz bunu Müslüman olmayan bir ülkede diyelim, Müslüman olmayan arkadaşlarımıza, halka bir nevi Ramazan’ın başlangıcını göstermek, tanıtmak, kendi kültürümüzü, dinimizi anlatabilmek adına öyle bir girişimde bulunduk."

Etkinliklerin karşılıklı katılımla kardeşlik duygusunu güçlendirdiğini ve farklı dinlerden meslektaşların da yer aldığını söyledi: "Hem biz onların bayramlarına, etkinliklerine katılıyoruz, hem onlar bizim etkinliklere katılıyor. Bu durumda tabii bir kardeşlik içerisinde... ortalığı sakinleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz."

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde iftar geleneği

İftar organizasyonlarının geçmişini anlatan Hammutoğlu, iftarların 2010 yılında başladığını, 2019'da Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapılan ilk resmi iftarın bir ilk olduğunu belirtti: "2019 senesinde ilk o zamanki Emniyet Genel Müdürü sağ olsun bize ruhsat verdi. Ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde büyük bir salonda ilk iftar yaptık. İlk ezanı orada okuduk. İlk Kur’an-ı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yani NYPD’nin tarihinde bir ilk. Kur’an okundu. İftar açıldı."

Her yıl düzenlenen iftarların ortalama katılımının 800 kişi olduğunu söyleyen Hammutoğlu, etkinliklere üst düzey yetkililer, halk ve kültür merkezlerinden katılımlar olduğunu ekledi: "Ben de tabii her sene Türk yemeğini getiriyorum oraya."

Görev bölgesi ve sorumluluklar

Hammutoğlu, çalıştığı birimi ve sorumluluk alanını şöyle tanımladı: "Şurası giriş yeri bu binada. Burada bir komiser ya da bir çavuş ya da teğmen oturuyor genelde ve bu binadaki yönetimi sağlıyor... Akşam vardiyesinden sorumluyum. Altımda çalışan çavuşlar var. Onların altında da polis memurları, dedektifler ve tren istasyonlarındaki emniyeti sağlıyoruz. Bu tabii bütün New York metrosu değil, bölüm bölüm kesit kesit... Burası da tabii Queens bölgesine ait bir yer."

Türk gençlerine çağrı ve başvuru süreci

ABD’de yaşayan Türk gençlerine polisliği tavsiye eden Hammutoğlu, dernek olarak gençlere yönelik broşür ve bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını aktardı: "Biz tabii daha çok Türk görmek istiyoruz... Bu tabii bir de ABD’de bulunan Türk toplumunun aslında sayısının az olmasından da kaynaklanıyor. Fakat görev olarak güzel, tavsiye ederim."

Başvuru şartlarını detaylandıran Hammutoğlu, özetle şunları paylaştı: "Şartları, ABD vatandaşı olmanız gerekiyor. Son yapılan değişikliklerde, yani üniversiteden 24 kredi almanız, mezun olmasanız bile, yeterli oluyor aslında. Tabii İngilizceyi de akıcı bir şekilde konuşabilmeniz lazım... Yazılı sınavda 35 yaş sınırı olduğuna vurgu yapan Hammutoğlu, akademi sürecinin yaklaşık 6 ay olduğunu ve sonrasında yaklaşık 2 yıllık bir sahada eğitim dönemi bulunduğunu belirtti."

Ali Hammutoğlu'nun yükselişi ve toplumsal çalışmaları, NYPD içinde çeşitlilik ve toplumsal bağları güçlendirme yönünde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

