İstanbul'da Büyük Gazze Yürüyüşü: 'Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin’i unutmuyoruz'

Vatandaşlar Galata Köprüsü'ne ilerliyor

İstanbul’da 'Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin’i unutmuyoruz' etkinliği çerçevesinde vatandaşlar bir araya geldi ve Galata Köprüsü'ne yürüyüşe geçti.

Etkinlik kapsamında Sultanahmet, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih Cami, Eminönü Yeni Cami, Taksim Cami gibi noktalarda sabah namazı öncesi toplanmalar gerçekleşti.

Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Sultanahmet Meydanı’nda katılımcılara sıcak ikramlarda bulunuldu.

Yürüyüşe; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Filistin’e destek için camilerin önündeki alanlarda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Galata Köprüsü'ne yürümeye başladı.

