Beykoz'da 204 Kasa İstavrit İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıldı

Beykoz'da ele geçirilen 204 kasa istavrit ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Denetim ve el koyma

Beykoz Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekiplerinin koordineli çalışması sonucu gerçekleştirilen denetimde, 24 Ocak günü saat 04:00 sıralarında Poyrazköy Limanı Taş İskele mevkiinde yasal boy sınırının altında avlandığı tespit edilen toplam 204 kasa istavrit ele geçirildi.

Yapılan kontrollerde, Su Ürünleri Kanunu'na aykırı şekilde avlandığı belirlenen istavritlerin yasal boy sınırı olan 13 cm'nin altında olduğu tespit edilirken, balıklar ilgili ekiplerce muhafaza altına alındı.

İhtiyaç sahiplerine dağıtım

El konulan balıklar, gerekli yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beykoz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğiyle sosyal yardım projesine dönüştürüldü. Beykoz Belediyesi ekipleri, tazeliğini koruyan balıkları hijyenik şartlarda paketleyerek ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.

"Denizlerimizin geleceğini çalan kaçak avcılığa asla geçit vermeyeceğiz. Yasa dışı şekilde avlanan ve anında el konulan bu ürünlerin piyasaya sürülmesine engel olduk. Bugün ise bu balıkları, sosyal belediyecilik anlayışımızla en doğru yere, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına ulaştırıyoruz."

