Uludağ'da 500 Metreyi Aşan Teleferik Kuyruğu

Hafta sonu Uludağ'a çıkanlar teleferik istasyonunda oluşan 500 metreyi aşan kuyrukta saatlerce bekledi; zirvede konser ve 85 cm kar yoğunluğu artırdı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:58
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 17:39
Hafta sonu tatili yoğunluğa dönüştü

Hafta sonunu Uludağ’da geçirmeyi planlayanlar, sabahın erken saatlerinden itibaren teleferik istasyonuna akın etti. Herkes erken çıkmayı tercih edince, 500 metreyi aşan kuyrukta saatlerce beklemek zorunda kalanlar oldu.

Kış turizminin öne çıkan merkezlerinden olan Uludağ’da adım atacak yer kalmadı. Kar kalınlığının 85 santimetreyi bulduğu bölgede, ziyaretçiler trafiğe takılmamak için teleferiğe yöneldi. Ancak aynı düşüncedeki kalabalık, teleferik hattında uzun kuyruklar oluşturdu; sıra bazı ara sokaklara kadar uzadı.

Zirvede düzenlenen konser de yoğunluğu artıran unsurlar arasında yer aldı. Teleferik yetkililerinin yaptığı yönlendirmeler sayesinde, uzayan sıra sorun yaşanmadan sonlandırıldı.

Öte yandan teleferik istasyonu civarında uygunsuz şekilde park eden araçlar trafiği engelledi. Durumu fark eden emniyet ekipleri, park eden araçlara ceza kesti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

