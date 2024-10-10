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ABD'den Çin'e Karşı Yeni Bir İttifak Önerisi

ABD'nin Tokyo Büyükelçisi, Çin'e karşı ekonomik dayanışma için NATO benzeri bir ittifak kurulmasını savundu.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:34
ABD'den Çin'e Karşı Yeni Bir İttifak Önerisi

ABD'nin İttifak Önerisi

ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Emanuel, Çin ile ekonomik rekabeti derinleştirmek amacıyla "NATO benzeri" bir ittifak oluşturulmasını önerdi.

Ticaret ve Savunma İttifakı Gerekliliği

Emanuel, Wall Street Journal için yazdığı makalede, Çin'in ekonomik baskılarına karşı etkili olabilmek için ortak bir duruş sergilemenin önemine dikkat çekti. Başkan Joe Biden yönetiminin, Hint-Pasifik bölgesinde çok taraflı güvenlik ortaklıklarını yükseltme çabalarının doğru bir yol olduğuna vurgu yaptı.

Kuzey Atlantik Antlaşması'nın Önemi

Emanuel'e göre, oluşturulacak olan ittifakın etkili olabilmesi için, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın benzer bir maddesi gerekecek. Bu madde, üye ülkelerin saldırıya uğraması durumunda diğerlerinin yardım etmesini öngörüyor.

Avustralya Örneği

Özellikle Avustralya örneğini ele alan Emanuel, bu ülkenin, müttefikleri sayesinde Çin ile olan ekonomik bağımlılığını azalttığını belirtti.

Japonya'dan Destek

Bu öneriye Japonya'dan da destek geldi. Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Ekim ayında yaptığı bir konuşmada "Asya'da NATO benzeri bir ittifakın kurulması" gerektiğini öne sürmüştü.

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