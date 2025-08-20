DOLAR
ABD'den İsviçre Üzerinden İran'a 'Nükleer Görüşmelere Hazırız' Mesajı

ABD'nin İsviçre aracılığıyla İran'a müzakerelerde saldırı olmayacağı garantisi ilettiği iddia edildi; Tahran'dan resmi yanıt yok.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 19:59
İddia ve kaynak

Al Mayadeen'in Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Tahran'ı ziyaret eden İsviçre Dışişleri Bakan Yardımcısı Gabriel Lüchinger, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un mesajını İran yönetimine iletti.

İddiaya göre mesajda, ABD'nin İran ile nükleer müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğu ve müzakereler sürerken İran'a yönelik herhangi bir saldırı olmayacağının garanti edildiği belirtildi.

Tahran'dan yanıt yok

Tahran'dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. AA muhabirinin İran Dışişleri Bakanlığına yönelttiği soruya şu ana kadar cevap verilmedi.

Görüşmelerin geçmişi

İran ile ABD, nisan ayında nükleer görüşmelere başlamış ve Umman ve İtalya'da toplam 5 tur görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmeler, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmayı kabul etmemesi nedeniyle zora girmiş olsa da taraflar 15 Haziran'da Umman'da altıncı tur görüşme için anlaşmıştı.

Ancak müzakerelerden iki gün önce, İsrail İran'a 13 Haziran'da saldırı başlatmış; bu saldırılar 12 gün süren bir savaşa yol açmıştı. Savaş sırasında 22 Haziran'da ABD de İran'ın nükleer tesislerini bombalamıştı. Karşılıklı saldırıların 24 Haziran'da sona ermesinin ardından ABD, İran ile nükleer görüşmelere yeniden başlamak istediğini duyurmuş; İran hükümeti ise müzakere sırasında saldırı olmayacağına dair garanti talep etmişti.

