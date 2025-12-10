DOLAR
Iğdır'da Çevrimiçi Müstehcenlik Operasyonu: 7 Gözaltı

Iğdır Emniyeti'nin eş zamanlı operasyonunda, çevrimiçi müstehcenlik soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda dijital materyal ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 19:35
Operasyon ve soruşturma detayları

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, çevrimiçi ortamdaki müstehcen içerikleri izleyen, depolayan ve paylaşan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Soruşturma, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldü. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile birlikte 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226/3 maddesi kapsamında "çevrimiçi müstehcenlik" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmanın devam ettiği ve olayla ilgili çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

