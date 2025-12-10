DOLAR
Esenyurt'ta baza altındaki valizde 133 bin 600 Captagon ele geçirildi

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda baza altındaki valizde 133 bin 600 Captagon hap, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi; şüpheli M.T. adli kontrolle serbest kaldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 19:23
Operasyon detayları ve şüphelinin durumu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ihbarı üzerine Esenyurt'ta bir eve 7 Aralık'ta operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada, yatak bazasının altına gizlenmiş valizde 39 parça halinde toplam 133 bin 600 Captagon uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, kıyafet dolabındaki çamaşırların arasında gizlenmiş 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 25 mermi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan M.T., emniyete götürüldü. Uyuşturucu hap ticareti yaptığı iddia edilen M.T., polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün adliyeye sevk edildi.

Zanlının, çıkarıldığı savcılıkça 'adli kontrol hükümlerince' salıverildiği öğrenildi.

