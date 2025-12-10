DOLAR
Tüfenkci: Türkiye 21 çeyrektir kesintisiz büyüyor

Bülent Tüfenkci, TBMM'de Ticaret Bakanlığı bütçesinde Türkiye'nin 21 çeyrektir büyüdüğünü, ihracat ve destek artışlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 18:55
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, TBMM'de yapılan Ticaret Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Türkiye ekonomisinin performansını değerlendirdi. Tüfenkci, bakanlığın 24 binden fazla çalışanıyla ülkenin ekonomik güvenliğine ve ticaret kapasitesine katkı sağladığını vurguladı.

Büyüme ve ihracatta güçlü performans

Tüfenkci, Türkiye'nin pandemi döneminde dahi yüzde 1,8 büyüdüğünü anımsatarak, 2025 yılının ilk üç çeyreğinde büyümenin sırasıyla yüzde 2,5 - yüzde 4,9 - yüzde 3,7 olarak gerçekleştiğini söyledi. Konuşmasında, 2025 Ocak-Kasım döneminde ihracatın yüzde 3,7 artışla 270,6 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir aralıksız büyüdüğünü belirtti.

İhracatta vizyon ve destekler artıyor

Tüfenkci, Ticaret Bakanlığı'nın Türk malını küresel bir kalite markası haline getirme hedefiyle fuar, tasarım destekleri, e-ihracat, tedarik zinciri projeleri ve ticaret heyetleri gibi geniş kapsamlı destekleri sürdürdüğünü aktardı. 2024'te 24,7 milyar lira olan ihracat desteklerinin, 2025 yılında 33 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

KOBİ ve esnafa finansman kolaylığı

Türk Eximbank ve diğer finansal kurumlarla oluşturulan altyapıya dikkat çeken Tüfenkci, KOBİ'lere kredi limitlerinin genişletildiğini ve esnafa 2025'in ilk 10 ayında 140 milyar lira faiz indirimli finansman sağlandığını söyledi.

Deprem bölgesi ve Malatya'ya teşekkür

Tüfenkci, 6 Şubat 2023 depremlerinin etkilerinin bölge illerinde hissedildiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlara teşekkür etti. Malatya'da iki yıl içinde 104 binden fazla bağımsız bölümün ihale edildiğini, 70 bininin teslim edildiğini aktardı. Konuşmasını, Cumhurbaşkanı'nın liderliği ve Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonuyla Türkiye'nin ticari potansiyelinin güçlendiğini vurgulayarak tamamladı.

