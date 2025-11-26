Demirköy’de şok uygulama: 5 şüpheli tutuklandı, 6 yabancı yakalandı
Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen şok uygulamada çok sayıda kişi yakalandı. Operasyonu, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Demirköy İlçe Emniyet Amirliği ekipleri gerçekleştirdi.
Operasyon ayrıntıları
Fettah Ali Çeşme mevkiinde gece saatlerinde yapılan uygulamada 5 şüpheli şahıs ile 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Olay yerindeki çalışmaların ardından yakalananlar emniyete götürüldü.
İşlem ve adli süreç
Yakalanan yabancı uyruklu kişiler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
