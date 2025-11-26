Demirköy’de şok uygulama: 5 şüpheli tutuklandı, 6 yabancı yakalandı

Kırklareli Demirköy’deki şok uygulamada 5 şüpheli tutuklandı, 6 yabancı uyruklu ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:16
Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen şok uygulamada çok sayıda kişi yakalandı. Operasyonu, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Demirköy İlçe Emniyet Amirliği ekipleri gerçekleştirdi.

Operasyon ayrıntıları

Fettah Ali Çeşme mevkiinde gece saatlerinde yapılan uygulamada 5 şüpheli şahıs ile 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Olay yerindeki çalışmaların ardından yakalananlar emniyete götürüldü.

İşlem ve adli süreç

Yakalanan yabancı uyruklu kişiler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

