Güllü Davası: Kızı ve Arkadaşının Valizlerle Kaçış Anı Kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheliler valizlerle binadan çıkarken görülüyor

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da kaldıkları evden valizlerle kaçmaya çalışırken gözaltına alınan sanatçının kızı ve arkadaşının anları, binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

28 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fiziki ve teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu ve beraberindeki iki kişi, yurt dışına kaçmak için valizlerini hazırlarken gözaltına alındı. O anlar, şüphelilerin kaldığı binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin Yalova Emniyeti'ndeki işlemleri devam ediyor.

