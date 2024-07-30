ABD'den Ukrayna'ya F-16'lar: Gelişmiş Silah Sistemleriyle Donatılacak

ABD, Ukrayna için F-16'ları Geliştiriyor

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, yaz aylarında Ukrayna'ya gönderilecek F-16'ların gelişmiş silah ve füze sistemleri ile donatılacağına dair iddialar ortaya koydu. Tarifelere göre, ABD yönetimi, bu süreçte Pentagon'un destek vermesiyle F-16'ları yüksek teknoloji ekipmanlarla güçlendirecek.

İleri Düzey Silah Sistemleri

Pentagon'un planlarına göre, Ukrayna'ya verilecek F-16'lar havadaki hedeflere karşı etkili olan havadan havaya ve havadan karaya pek çok füze sistemi ile donatılacak. Bunlar arasında AGM-88 HARM sistemleri, güdümsüz füzeleri güdümlü hale getiren JDAM kitleri, orta menzilli AMRAAM ve kısa menzilli AIM-9X füze sistemleri yer alacak.

NATO Ülkelerinin Katkısı

ABD, doğrudan F-16 göndermese de önceki NATO Zirvesi'nde Belçika, Danimarka, Hollanda ve Norveç'in Ukrayna'ya yaklaşık 80 adet F-16 gönderme kararını almıştı. Bu Türk Cumhuriyeti’nin hava savunmasını güçlendirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kiev İçin Stratejik Adım

Bu yaz döneminde Ukrayna'ya parça parça gönderilmeye başlanması beklenen F-16'ların, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı hava savunmasını güçlendirmek amacıyla kritik bir rolle üstleneceği ifade ediliyor.