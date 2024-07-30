Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD'den Ukrayna'ya F-16'lar: Gelişmiş Silah Sistemleriyle Donatılacak

ABD, yaz aylarında Ukrayna'ya göndereceği F-16'ları yüksek teknoloji silah sistemleri ile donatacak.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 19:30
ABD'den Ukrayna'ya F-16'lar: Gelişmiş Silah Sistemleriyle Donatılacak

ABD, Ukrayna için F-16'ları Geliştiriyor

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, yaz aylarında Ukrayna'ya gönderilecek F-16'ların gelişmiş silah ve füze sistemleri ile donatılacağına dair iddialar ortaya koydu. Tarifelere göre, ABD yönetimi, bu süreçte Pentagon'un destek vermesiyle F-16'ları yüksek teknoloji ekipmanlarla güçlendirecek.

İleri Düzey Silah Sistemleri

Pentagon'un planlarına göre, Ukrayna'ya verilecek F-16'lar havadaki hedeflere karşı etkili olan havadan havaya ve havadan karaya pek çok füze sistemi ile donatılacak. Bunlar arasında AGM-88 HARM sistemleri, güdümsüz füzeleri güdümlü hale getiren JDAM kitleri, orta menzilli AMRAAM ve kısa menzilli AIM-9X füze sistemleri yer alacak.

NATO Ülkelerinin Katkısı

ABD, doğrudan F-16 göndermese de önceki NATO Zirvesi'nde Belçika, Danimarka, Hollanda ve Norveç'in Ukrayna'ya yaklaşık 80 adet F-16 gönderme kararını almıştı. Bu Türk Cumhuriyeti’nin hava savunmasını güçlendirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kiev İçin Stratejik Adım

Bu yaz döneminde Ukrayna'ya parça parça gönderilmeye başlanması beklenen F-16'ların, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı hava savunmasını güçlendirmek amacıyla kritik bir rolle üstleneceği ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca kişi etkilenecek! Destek kalkıyor, yeni vergi geliyor: Artık ödenmeyecek

Bitcoin'e Trump etkisi! İstenen açıklama geldi: Bitcoin yukarı tırmandı!

Kamuya Ağustos'ta memur alımı başladı! En az 50 KPSS puan ile memur olma şansı

Türkiye İş Bankası'ndan kelepir daire satışı! 3+1 dairenin fiyatını görünce şok olacaksınız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Tuvalet kağıdı, bebek maması, makyaj malzemeleri indirimde! ŞOK 30 Temmuz-3 Ağustos aktüel ürünler

Akbank müşterilerine nakit desteği! Tüm şubelerde geçerli olacak: 80.000 TL nakit veriliyor

Bitcoin'e Trump etkisi! İstenen açıklama geldi: Bitcoin yukarı tırmandı!

Milyonlarca kişi etkilenecek! Destek kalkıyor, yeni vergi geliyor: Artık ödenmeyecek

Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 90 gün tek kuruş ödemek yok: 50.000 TL kredi çıktı!

Yüksek IQ'ya sahip insanların sadece yüzde 3'ü bu matematik bulmacasını 10 saniyede çözebiliyor

Kamuya Ağustos'ta memur alımı başladı! En az 50 KPSS puan ile memur olma şansı

Mevduat hesabı Temmuz'un sonunda değişti! 32 ve 46 günlük getirilerde devasa artış!

Taşıt kredisinde bir devir kapandı! Dacia Finans'ınn 48 ve 60 ay vade seçeneği ile hayalinizdeki Dacia'ya sahip olun

Yapı Kredi’den büyük fırsat 9 taksit kampanyası!

Türkiye İş Bankası'ndan kelepir daire satışı! 3+1 dairenin fiyatını görünce şok olacaksınız

Üniversite öğrencilerine müjdeli haber geldi! 4000 TL burs başvuru ekranı açıldı