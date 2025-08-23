ABD'den Yanlışlıkla Sınır Dışı Edilen Kilmar Garcia Tahliye Edildi

ABD'den yanlışlıkla sınır dışı edilen Kilmar Armando Abrego Garcia tahliye edildi

New York Times haberine göre, Kilmar Armando Abrego Garcia, haziran başından beri tutulduğu Tennessee eyaletindeki gözaltı merkezinden tahliye edildi. Avukatları, müvekkillerinin salındığını ve şu anda Maryland eyaletindeki ailesinin yanına doğru yola çıktığını bildirdi.

Tahliye açıklaması ve tepkiler

Garcia'nın avukatları yazılı açıklamada, Garcia'nın serbest bırakıldığını belirterek şunları kaydetti: "Bugün Kilmar Abrego Garcia özgür. Haksız yere gözaltında tutuldu, sınır dışı edildi ve hapse atıldı. Tüm bunlar, hukukun üstünlüğüne karşı süregelen saldırılara karşı koyma cesaretinden dolayı hükümetin intikamcı yaklaşımının bir sonucuydu."

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise X (eski adıyla Twitter) hesabından mahkemenin kararını eleştirdi ve süreci savundu; açıklamasında, "Yargıç bu canavarı ABD sokaklarına salarak halkın güvenliğini tamamen göz ardı etti." ifadesini kullandı.

Sınır dışı edilme ve yargı süreci

Olayın geçmişine bakıldığında, Trump yönetimi, mahkeme kararına rağmen 15 Mart'ta El Salvadorlu göçmen Garcia'yı El Salvador'daki CECOT'a göndermişti. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında "Garcia, idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildi." denilmişti.

Maryland'deki federal yargıç Paula Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek ABD'ye dönmesine hükmetmişti. Trump yönetimi tarafından haziranda El Salvador'dan geri getirilen Garcia, Tennessee'nin Nashville kentindeki Federal Bölge Mahkemesi'nde "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla açılan davada yargılanmak üzere gözaltına alınmıştı.

Mahkeme süreci ve tahliye sonrası gelişmeler, göçmenlik uygulamaları ve idari hataların yol açtığı tartışmaları yeniden gündeme getirdi.