ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan 7 Ekim Mesajı: 'İsrail'in Yanındayız'

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Ekim Olaylarını Değerlendirdi

Antony Blinken, 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'de başlayan olayların birinci yıl dönümü sebebiyle düzenlediği basın toplantısında önemli mesajlar iletti. Blinken, "İsrail'in yanındayız" diyerek ABD'nin bu süreçteki duruşunu belirtti.

Hamas'ın Saldırıları ve Çatışmalar

Bakan Blinken, konuşmasında "Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları, Filistin halkı için trajik sonuçları olan bir çatışma döneminin başlangıcını oluşturdu" ifadelerini kullandı. Olayların yıl dönümünde, taraflar arasında kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının vakti geldiğini vurguladı. Uluslararası Toplumun Rolü

Blinken, ayrıca uluslararası toplumun, Hamas'a destek veren ülkelere karşı kesin bir duruş sergilemesi gerektiğini belirtti. "ABD, kendisini terörizme karşı savunan İsrail'in yanındadır" şeklinde konuştu.

Esirlerin Serbest Bırakılması Çağrısı

Son olarak, Hamas tarafından tutulan esirlerin arasında bazı ABD vatandaşlarının bulunduğuna dikkat çeken Blinken, bu kişilerin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulundu.