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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Netanyahu ile Görüşerek İsrail'e Destek Vurgusu Yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Netanyahu ile görüşmesinde ABD'nin İsrail'e olan sarsılmaz desteğini yineledi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 07:17
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 07:17
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Netanyahu ile Görüşerek İsrail'e Destek Vurgusu Yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İsrail'e Sarsılmaz Destek

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede, ABD'nin İsrail'e sarsılmaz desteği konusunu yineledi. Bu önemli telefon görüşmesi, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce tarafından yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

İran Tehditlerine Karşı İşbirliği

Açıklamaya göre, Rubio görüşmede, ABD'nin İsrail'e olan desteğinin ABD Başkanı Donald Trump için en önemli öncelik olduğunu vurguladı. Netanyahu'yu, İsrail'in Hamas ve Hizbullah'a karşı elde ettiği başarılarından ötürü kutlayan Rubio, ayrıca Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılması için çalışmalarını sürdüreceklerinin sözünü verdi.

Görüşmenin bir diğer önemli başlığı ise İran kaynaklı tehditler oldu. Rubio ve Netanyahu, bu tehditlerle mücadelede işbirliğine devam edeceklerini açıkladı.

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