ABD Dışişleri Bakanlığı Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için adım attı! İşte detaylar

İstanbul'da ehliyetsiz araç kullanan oğlunun neden olduğu kazada bir kişinin ölümüne sebep olan Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için ABD Dışişleri Bakanlığı önemli bir adım attı. Bakanlık, John Joseph Moakley Boston Federal Mahkemesi'ne gönderdiği yazıda, Tok'un Türkiye'ye iadesinin gerekliliklerini karşıladığını belirtti.



İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok, Türkiye'de büyük bir yankı uyandırmıştı. Tok’un Türkiye'ye iadesi talebi, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından değerlendirildi ve sürecin hızlanması için önemli adımlar atıldı.



ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN YAZISI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tok'un Türkiye’ye iadesi için John Joseph Moakley Boston Federal Mahkemesi Savcısı Kristin Kearney’e yönelik bir yazı gönderdi. Yazıda, Türkiye Hükümeti'nden alınan yeni bilgilere dayanarak Eylem Tok'un iadesiyle ilgili iki suçun da ABD ile Türkiye arasındaki ikili iade anlaşması kapsamındaki gereklilikleri karşıladığı belirtildi.

Başlangıçta, ABD Dışişleri Bakanlığı yalnızca suçluyu koruma suçlamasının mahkemeye iletilmesi gerektiğini değerlendiriyordu. Ancak Türkiye'nin sunduğu yeni bilgiler, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme suçunun da değerlendirilmek üzere mahkemeye aktarılması gerektiğini gösterdi. Bu yeni bilgiler, Türkiye'nin iade talebini güçlendirdi ve Dışişleri Bakanlığı'nın bu suçları iade anlaşması kapsamında değerlendirmesine yol açtı.



YENİ DEKLARASYON VE İADE SÜRECİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Eylem Tok'un yargılandığı mahkeme savcısına hitaben dosyaya eklenen yazıda, Türkiye'nin yeni bilgileri diplomatik kanaldan Bakanlığa sunmasının ardından Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye'nin orijinal talebindeki her iki suçun da iade anlaşması çerçevesinde olduğunu belirten yeni bir deklarasyon imzalamayı öngördüğü belirtildi. Bu deklarasyonun, Türkiye'nin iade talebine dair sürecin hızlandırılmasını amaçladığı vurgulandı.

İADE İHTİMALİ ARTIYOR

Türkiye tarafından Eylem Tok'un iadesini talep ederken öne sürülen iki ana suç olan “suçluyu koruma ve delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme”nin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından iade anlaşması çerçevesinde kabul edilmesi, iade ihtimalini artırıyor. Bu gelişme, iade sürecinin hızlanmasını bekleyen Türkiye için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye, Eylem Tok'un iadesini talep ederken iki ana suçlama öne sürdü: suçluyu koruma ve delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin sunduğu yeni deliller ışığında bu suçlamaların iade anlaşması kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.



SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın mahkemeye gönderdiği yazıda, Türkiye'nin sunduğu yeni delillerin dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Bu yeni deliller, Eylem Tok'un Türkiye'ye iade edilmesi sürecini hızlandırabilir. Türkiye'nin iade talebi, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından güçlü bir şekilde destekleniyor ve bu durum, iade sürecinin olumlu sonuçlanma ihtimalini artırıyor.