ABD Eğitim Bakanlığı 350 Milyon Dolarlık Azınlık Fonunu Askıya Aldı

Bakan Linda McMahon, azınlık öğrencilerine ayrılan 350 milyon dolarlık fonu "ırkçı" iddiasıyla askıya aldığını ve programları yeniden inceleteceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:32
ABD Eğitim Bakanlığı 350 Milyon Dolarlık Azınlık Fonunu Askıya Aldı

ABD Eğitim Bakanlığı 350 Milyon Dolarlık Fon Kararını Açıkladı

ABD Eğitim Bakanı Linda McMahon, azınlık öğrencilerini desteklemeye yönelik üniversitelere ayrılan 350 milyon dolarlık fonun askıya alındığını duyurdu.

New York Times (NYT) haberine göre McMahon, azınlık öğrencilerine yönelik programların üniversitelerde "ırkçı" uygulamalar içerdiğini savunarak, bu yıl sağlanacak hibelerin durdurulduğunu ve yeterli maddi olanaklara sahip olmayan öğrencileri desteklemeyi amaçlayan programların yeniden gözden geçirileceğini belirtti.

Üniversiteler ve Dondurulan Federal Fon Tartışması

Son dönemde ABD'de, özellikle Filistin yanlısı kampüs protestoları ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) programları gerekçe gösterilerek bazı federal fonların dondurulması tartışmaları gündemde yer alıyor. Bu kapsamda çeşitli üniversitelerin aldığı federal destekler hedef haline geldi.

Harvard Üniversitesi profesörleri, Başkan Donald Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturmaya yönelik kararına karşı dava açmıştı. Aynı şekilde Columbia Üniversitesi de, yönetimin hedef gösterdiği okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyma kararı aldığını açıklamıştı.

Öte yandan Pensilvanya Üniversitesi (UPenn)'ne ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun, okulun yüzme takımında yer alan transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.

McMahon'un açıklaması, azınlık öğrencilerini desteklemeye yönelik programlar ve üniversitelere sağlanan federal kaynaklar konusunda yeni bir tartışma dalgasını başlatması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye Katar'ın ve Halkının Yanında
2
Malatya'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı
3
Güney Kore: ABD'deki ICE Baskını Yatırımları Tereddüte Düşürebilir — Lee Jae Myung
4
İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 8 Kadın Kurtarıldı, 2 Zanlı Tutuklandı
5
Erdoğan'dan Yeni Sosyal Konut Müjdesi: Gençlere %20 Kontenjan
6
Faizsiz Konut, Araç ve İş Yeri Finansmanında Yeni Dönem
7
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Kardeşi 'Rüşvet' Soruşturmasında Adliyeye Sevk

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te