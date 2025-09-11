ABD Eğitim Bakanlığı 350 Milyon Dolarlık Azınlık Fonunu Askıya Aldı

ABD Eğitim Bakanlığı 350 Milyon Dolarlık Fon Kararını Açıkladı

ABD Eğitim Bakanı Linda McMahon, azınlık öğrencilerini desteklemeye yönelik üniversitelere ayrılan 350 milyon dolarlık fonun askıya alındığını duyurdu.

New York Times (NYT) haberine göre McMahon, azınlık öğrencilerine yönelik programların üniversitelerde "ırkçı" uygulamalar içerdiğini savunarak, bu yıl sağlanacak hibelerin durdurulduğunu ve yeterli maddi olanaklara sahip olmayan öğrencileri desteklemeyi amaçlayan programların yeniden gözden geçirileceğini belirtti.

Üniversiteler ve Dondurulan Federal Fon Tartışması

Son dönemde ABD'de, özellikle Filistin yanlısı kampüs protestoları ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) programları gerekçe gösterilerek bazı federal fonların dondurulması tartışmaları gündemde yer alıyor. Bu kapsamda çeşitli üniversitelerin aldığı federal destekler hedef haline geldi.

Harvard Üniversitesi profesörleri, Başkan Donald Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturmaya yönelik kararına karşı dava açmıştı. Aynı şekilde Columbia Üniversitesi de, yönetimin hedef gösterdiği okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyma kararı aldığını açıklamıştı.

Öte yandan Pensilvanya Üniversitesi (UPenn)'ne ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun, okulun yüzme takımında yer alan transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.

McMahon'un açıklaması, azınlık öğrencilerini desteklemeye yönelik programlar ve üniversitelere sağlanan federal kaynaklar konusunda yeni bir tartışma dalgasını başlatması bekleniyor.