ABD Gizli Servisi, Trump'a Suikast Girişiminde Güvenlik Açıkları Hakkında Açıklama Yaptı

Çatıda Güvenlik Eksiklikleri

Rowe, çatıyı kısa bir süre önce ziyaret ettiğini ve yaşanan olay için büyük bir utanç duyduğunu belirtti. Suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un çatıda "saldırı silahıyla" bulunmasının neden güvenlik önlemlerinin arttırılmadığını açıklayamayacağını vurguladı.

Güvenlik Planında Değişiklikler

Rowe, bu olayın ardından benzer alanlar için güvenlik planlarının artık birden fazla yetkili tarafından inceleneceğini söyledi. Kendisinin ifadesine göre, Gizli Servis keskin nişancıları ile Trump'ın güvenlik ekibi, çatıda bir adamın silah taşıdığından haberdar değildi.

Eski Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, 22 Temmuz'da Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamada, Trump'a yönelik suikast girişimi hakkında bilgiler vermiş ve bazı Kongre üyelerinin istifa taleplerinin ardından bir gün sonra görevinden ayrılmıştı.

Rowe, Cheatle’ın ayrılmasının ardından vekil direktörlük görevine gelmiştir.

Olayın Detayları

13 Temmuz'da, eski başkan Donald Trump, Pensilvanya'nın Butler bölgesinde destekçilerine hitap ettiği bir mitingde silahlı bir saldırıya uğramıştır. Bu saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştır. Gizli Servis saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştır. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise olayı suikast girişimi olarak nitelendirmiştir. Saldırgan olarak kimliği açıklanan Thomas Matthew Crooks ise olay sırasında yaşamını yitirmiştir.