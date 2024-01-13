ABD Husilere destek verdiğini sebep gösterdiği iki şirkete yaptırım uyguladı

OFAC, Husileri finanse eden Said al Jamal'in ağı vasıtasıyla İran mallarını taşıdıkları için Hong Kong ve BAE merkezli iki şirkete yaptırım kararı aldığını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yaptırım uygulanan şirketlerin Hong Kong'dan 'Cielo Maritime' ve BAE'den 'Global Tech Marine Services' olduğu bildirildi.

Açıklamada, Said al Jamal'in Kudüs Gücü adlı İran Devrim Muhafızları'nın özel birimiyle bağlantılı olduğu ve onlara finansal destek sağladığı belirtildi. Ayrıca, "ABD, Husileri finanse eden ve saldırılarını kolaylaştıran yasa dışı İran finans ağlarına karşı harekete geçmeye devam etmektedir." denildi.

ABD, Husi saldırılarını finanse etmek için kullanılan gelirin kaynağı olan 4 gemiyi yasakladığını duyurdu. Bu gemiler, Hong Kong ve BAE merkezli iki şirkete aitti. ABD ayrıca, Yemen'deki Husilere destek veren bir kişi ve üç kuruluşu da yaptırım listesine eklediğini bildirdi. Bu kişi ve kuruluşların isimleri açıklanmadı.