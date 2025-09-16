ABD, İHA İhracat Kurallarını Gevşetti: UAS Politikası Güncellendi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Marco Rubio'nun 9 Nisan kararnamesiyle İHA/UAS ihracat kurallarını gevşetti; F-16 muamelesiyle 1987 MTCR kısıtlamaları hafifletilecek.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 09:29
Dışişleri Bakanlığı, ihracat süreçlerini hızlandırmayı ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, rekabet gücünü artırmak ve yurt dışına satışları hızlandırmak amacıyla insansız hava aracı (İHA) ihracatındaki kısıtlamaların hafifletildiğini duyurdu.

Siyasi-Askeri İşler Bürosu'nun yazılı açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 9 Nisan'da onayladığı "Hız ve Hesap Verebilirliği Artırmak için Yabancı Savunma Satışlarının Reformu" başlıklı Başkanlık Kararnamesi uyarınca, insansız hava sistemleri (UAS) ile ilgili ihracat politikasının güncellenmesinin kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, UAS'ın F-16 savaş uçakları gibi değerlendirileceği ve 1987 Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi kapsamında uzun süredir uygulanan sınırlamaların gevşetileceği vurgulandı.

Değişikliğin önemine işaret edilen açıklamada, "Bu politika değişikliği, dinamik bir savunma sanayisi, yetenekli ortaklar ve müttefiklerden oluşan sağlam bir ağ aracılığıyla dünyanın en güçlü ve teknolojik olarak en gelişmiş ordusunu muhafaza etme hedefini destekliyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca "Bakanlık yabancı savunma satış taleplerini daha verimli bir şekilde değerlendirebilecek ve ABD İHA endüstrisi için yeni pazarlar açabilecektir." denildi.

