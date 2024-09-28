DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.247.668,78 0,08%

ABD-İrak Koalisyonu 2025'te Görevini Tamamlıyor

ABD ve Irak, koalisyonun Eylül 2025'te sona ereceğini, yeni güvenlik işbirliğine geçileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 00:08
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 00:08
ABD-İrak Koalisyonu 2025'te Görevini Tamamlıyor

ABD-İrak Koalisyon Görevi Sona Eriyor

ABD liderliğindeki koalisyonun Irak'taki askeri görevinin Eylül 2025'te tamamlanacağı açıklandı. Ancak bu, Irak'tan askeri bir geri çekilme anlamına gelmiyor; daha ziyade yeni bir güvenlik işbirliği sürecine geçiş olarak değerlendiriliyor.

Ortak Açıklama ile Duyuruldu

ABD Dışişleri Bakanlığı, koalisyonun görev süresinin sona ereceğini ve Irak ile yeni bir güvenlik ortaklığına geçileceğini ifade eden ortak bir açıklama paylaştı. 2014 yılından beri DEAŞ'a karşı mücadele eden koalisyonun, Irak'taki görevinin 12 ay içinde sona ereceği belirtildi.

Bir Geçiş Süreci

Üst düzey bir ABD'li yetkili, bu sürecin "Irak'tan geri çekilme" olarak düşünülmemesi gerektiğini vurguladı. Asker sayısının azaltılması ve bazı üslerden ayrılma gibi adımlar, yeni düzenlemelerin bir parçası. Halen Irak'ta yaklaşık 2,500 ABD askeri bulunuyor.

Irak Başbakanı'nın Açıklamaları

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, uluslararası koalisyonun görev süresinin yakında sona ereceğini belirtti. Sudani, koalisyonun Irak’taki varlığının artık gerekli olmadığını ve ülkenin istikrar aşamasına geçtiğini vurguladı. "Uluslararası koalisyonun varlık gerekçeleri bitti. Irak, savaş sürecinden istikrar aşamasına geçti," dedi.

DEAŞ Tehditi Hakkında

Sudani, DEAŞ'ın Irak için artık tehdit oluşturmadığını ve ülkenin 2014’teki durumundan çok farklılaştığını sözlerine ekledi. Onun ifadesine göre, DEAŞ'ın varlığı istikrar ve güvenliğe tehdit yaratacak düzeyde değil.

Sonuç olarak, Eylül 2025'te sona erecek olan koalisyon görevi, Irak ve ABD arasındaki yeni dönemin başlangıcını işaret ediyor.

İLGİLİ HABERLER

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'deki Silahlı Kavga: İki Yaralı
2
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Hindistan'a Karşı Sert Mesaj
3
Bakanlık ve Üniversite Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Protokolü
4
Ukraynalı Prime Orchestra, Antalya'da Savaş Mağdurlarına Destek İçin Konser Verdi
5
Üsküdar'daki tarihi Valide-i Cedid Camii avlusunda aşure dağıtıldı
6
Nilüfer Belediyesi'nin kaçak yapılarla mücadelesi sürüyor: Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkıldı
7
İsrail Ordusu Beyrut'ta Hizbullah Tesislerini Hedef Alacak

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor