ABD-İrak Koalisyonu 2025'te Görevini Tamamlıyor

ABD-İrak Koalisyon Görevi Sona Eriyor

ABD liderliğindeki koalisyonun Irak'taki askeri görevinin Eylül 2025'te tamamlanacağı açıklandı. Ancak bu, Irak'tan askeri bir geri çekilme anlamına gelmiyor; daha ziyade yeni bir güvenlik işbirliği sürecine geçiş olarak değerlendiriliyor.

Ortak Açıklama ile Duyuruldu

ABD Dışişleri Bakanlığı, koalisyonun görev süresinin sona ereceğini ve Irak ile yeni bir güvenlik ortaklığına geçileceğini ifade eden ortak bir açıklama paylaştı. 2014 yılından beri DEAŞ'a karşı mücadele eden koalisyonun, Irak'taki görevinin 12 ay içinde sona ereceği belirtildi.

Bir Geçiş Süreci

Üst düzey bir ABD'li yetkili, bu sürecin "Irak'tan geri çekilme" olarak düşünülmemesi gerektiğini vurguladı. Asker sayısının azaltılması ve bazı üslerden ayrılma gibi adımlar, yeni düzenlemelerin bir parçası. Halen Irak'ta yaklaşık 2,500 ABD askeri bulunuyor.

Irak Başbakanı'nın Açıklamaları

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, uluslararası koalisyonun görev süresinin yakında sona ereceğini belirtti. Sudani, koalisyonun Irak’taki varlığının artık gerekli olmadığını ve ülkenin istikrar aşamasına geçtiğini vurguladı. "Uluslararası koalisyonun varlık gerekçeleri bitti. Irak, savaş sürecinden istikrar aşamasına geçti," dedi.

DEAŞ Tehditi Hakkında

Sudani, DEAŞ'ın Irak için artık tehdit oluşturmadığını ve ülkenin 2014’teki durumundan çok farklılaştığını sözlerine ekledi. Onun ifadesine göre, DEAŞ'ın varlığı istikrar ve güvenliğe tehdit yaratacak düzeyde değil.

Sonuç olarak, Eylül 2025'te sona erecek olan koalisyon görevi, Irak ve ABD arasındaki yeni dönemin başlangıcını işaret ediyor.