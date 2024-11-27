ABD, İsrail'e 680 Milyon Dolarlık Silah Satışına Onay Veriyor

ABD'den İsrail'e 680 Milyon Dolarlık Silah Satışı

ABD yönetimi, İsrail-Lübnan ateşkes anlaşmasının henüz yeni başladığı bir dönemde, İsrail'e 680 milyon dolarlık yeni bir silah satışına onay vermeye hazırlanıyor.

Financial Times'ın Kongre kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Joe Biden yönetimi, Tel Aviv'e yönelik yeni bir silah satış sürecinde sona yaklaştı. ABD'li yetkililerin Kongre'yi gayriresmi şekilde bilgilendirdiği, İsrail'e binlerce müşterek doğrudan saldırı mühimmat (JDAMs) kiti gönderileceği bilgisi verildi.

Kongre'ye resmi bildirimin ise yakın zamanda yapılacağı ve ABD'nin ayrıca yüzlerce küçük çaplı bomba takviyesi yapacağı belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu silah onayını, 'İsrail-Lübnan ateşkesi konusunda şart' olarak değerlendirdiği kaydediliyor.

Biden yönetiminin silah satışına yeşil ışık yakmasının ardından İsrail anlaşmaya imza koydu. Ancak ABD'li yetkililer, bu silah satış süreci ile ateşkes anlaşması arasında doğrudan bir bağlantı olmadığını savunuyor.

Önceki Silah Satışları ve Yeni Paket

ABD'nin İsrail'e yapacağı bu son silah satışı, daha önce yapılan ve toplam değeri 20 milyar doları bulan yüklü silah satış onayına ek olacak.

Ağustos ayında, ABD'den İsrail'e onay verilen 5 ayrı satış paketinde savaş uçakları, havadan havaya füzeler, tank ve top mühimmatları ile taktik araçlar yer aldı. Toplamda 18,9 milyar doları bulan 50 adet F-15IA savaş uçağı ve 25 adet F-15I savaş uçağı modernizasyon kiti, tüm satışların içindeki en büyük payı oluşturdu. Ayrıca 30 adet orta menzilli havadan havaya füze sistemi (AMRAAM) ile 32 binden fazla tank mermisi ve diğer ekipmanlar da satış paketlerinde bulunuyor.

Bu toplam 20,3 milyar doları bulan paket, Gazze'de ateşkes sürecinin belirsizliğini koruduğu bir ortamda onaylandı.

Bunun yanı sıra, Senatör Bernie Sanders, bu silah satışlarını engellemek için geçen hafta Senato'ya 3 ayrı tasarı sunmuş ancak bu tasarılar kabul edilmemişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.