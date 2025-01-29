ABD, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Personelini Ülkeden Ayrılmaya Zorluyor

ABD, KDC'deki Güvenlik Endişeleri Nedeniyle Aşırı Önlemler Alıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC)’nde yaşanan artan şiddet olayları nedeniyle ülkede görev yapan zorunlu olmayan tüm personelin, aileleriyle birlikte ülkeden ayrılmasını talep etti.

Seyahat Uyarısı Güncellendi

Resmi seyahat uyarıları sayfasında yapılan güncellemeyle, KDC'ye seyahat etmemenin önemine vurgu yapıldı. Bakanlık açıklamasında, bölgedeki silahlı çatışmalar, terörizm ve adam kaçırma olayları nedeniyle bu önlemin alındığı belirtildi.

KDC'deki Son Durum

KDC’nin doğusunda, isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) ile güvenlik güçleri arasında devam eden yoğun çatışmalar neticesinde yılbaşından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu. M23, bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirirken, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma’yı da kuşattı. Bu durum, yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemlerinin kullanılmaz hale gelmesine neden oldu.

Uluslararası İlişkiler ve Çatışmaların Arka Planı

Birleşmiş Milletler (BM) ve KDC hükümeti, Ruanda'yı M23’e destek vermekle suçlarken, Ruanda bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. M23, 23 Mart 2009'da güvenliği sağlamak amacıyla imzalanan barış anlaşmasının ihlali sonrasında kurulan bir isyan grubudur ve çoğunluğunu Tutsiler oluşturmaktadır.