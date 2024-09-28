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ABD'li Yetkililerin Hizbullah Lideri Nasrallah'ın Ölümüne Verdiği Tepkiler

ABD'li yetkililer, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine sevinçle karşılık verdi. Bu olay, Orta Doğu'daki gerilimi artırabilir.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 20:23
ABD'li Yetkililerin Hizbullah Lideri Nasrallah'ın Ölümüne Verdiği Tepkiler

ABD'li Yetkililerden Çarpıcı Açıklamalar

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, İsrail ordusu tarafından Lübnan'da gerçekleştirilen bir hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi. ABD'li üst düzey yetkililer, bu haberi sevinçle karşıladı. CNN'e konuşan yetkililer, "Orta Doğu'da yeni bir savaş riskinin arttığına dair endişelere rağmen, bu gelişme sevindirici"

Nasrallah'ın Ölümü ve Yansımaları

Bir ABD'li yetkili, Nasrallah'ın ölümünü "memnuniyetle karşıladıklarını" söylerken, onun için "Ellerinde büyük miktarda Amerikan kanı var.""Geçtiğimiz günlerde yaşananlar 6 ay önce olsa, ikinci büyük savaş riski daha da yükselebilirdi."

Uzmanların Değerlendirmeleri

New York Times'a konuşan Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Program Direktörü Julien Barnes-Dacey, "İsrail'in Nasrallah'ı öldürmesi, Orta Doğu'da tehlikeli bir yangın riskini artırabilir"

İran'ın Olası Tepkileri

Barnes-Dacey, Iran'ın, Hizbullah'ın bu kapasiteye sahip olmaması durumunda bile nükleer hamle yapabileceğini belirterek, "Iran, nükleer seçenekleri en etkili caydırıcılık biçimi olarak görebilir.""Iran'ın stratejileri sürekli değişiyor"

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten beri Hizbullah'la devam eden çatışmalarda, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güneyinde bir dizi hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarının verilerine göre, bu saldırılarda 1030 kişi, 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere yaşamını yitirdi.

Öte yandan, İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yaklaşık 150 bin kişi yerinden oldu. Gol derinleşirken, Beyrut ve çevresinde göç dalgası sürerken, Suriye'ye de on binlerce kişinin kaçtığı bildiriliyor.

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