ABD, Mısır'a Askeri Yardımda Kesinti Yapmayacak

ABD'nin Mısır'a Askeri Desteği Değerlendirildi

Amerika Birleşik Devletleri, Mısır'a bu yıl yapacağı 1,3 milyar dolarlık askeri yardımı kesinti olmadan sürdüreceğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, önceki yıllarda "insan hakları endişeleri" nedeniyle yapılan kesintilerin bu yıl uygulanmayacağını vurguladı.

Kongre'ye Yapılan Açıklama

Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Mısır'ın Gazze'de ateşkes sağlama çabalarının bu kararda etkili olduğunu belirtti. Mısır'a yapılacak yardımların neredeyse tamamen serbest bırakılmasının, bölgesel barışın sağlanmasına katkıda bulunacağı ifade edildi.

Gelecek İçin Öncelikler

Söz konusu yetkili, "Mısır'ın, rehinelerin eve getirilmesi, Filistinlilere insani yardımın artırılması ve İsrail-Hamas çatışmasının kalıcı bir şekilde sona erdirilmesi konularındaki önemli katkıları ABD'nin ulusal güvenlik öncelikleri arasında yer alıyor" dedi.

Finansmanın Detayları

ABD, Mısır'a yapacağı askeri yardımın 980 milyon dolarlık kısmının bu yıl içerisinde ödendiğini bildirdi. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, insan hakları alanında iyileştirmelerin Mısır tarafından gerçekleştirildiğini ve bu kapsamda 95 milyon dolarlık fon ile kalan 225 milyon dolarlık kısmın serbest bırakılması için Kongre'yi bilgilendirdi.