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ABD'nin Kiev Büyükelçiliği Olası Hava Saldırısı Sebebiyle Kapandı

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'daki olası hava saldırıları nedeniyle bir gün boyunca kapalı kalacak.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:09
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği Olası Hava Saldırısı Sebebiyle Kapandı

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği Hava Saldırısı Sebebiyle Kapalı

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'ya yönelik olası yoğun hava saldırıları nedeniyle bir günlüğüne kapatıldığını duyurdu. Büyükelçiliğin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Ukrayna'nın tüm bölgelerine yönelik saldırılar olabileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında büyükelçiliğin sadece bugün için kapalı olacağı ve çalışanlara bulundukları yerlerde kalmaları gerektiği ifade edildi.

Büyükelçilik ayrıca, ABD vatandaşlarına yönelik olarak, hava alarmı durumunda derhal sığınmaya hazır olmalarını önerdi. Bu durum, gözlerimizi Ukrayna'daki son gelişmelere çevirmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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