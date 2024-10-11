ABD Savunma Bakanı Austin'den İsrail'e UNIFIL Uyarısı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarının güvenliğini sağlama konusunda İsrail’i uyardı.

İşbirliği ve Diplomasi Vurgusu

Austin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "UNIFIL güçlerinin güvenliğinden emin olunmalı ve askeri operasyonlardan mümkün olduğunca diplomatik bir sürece geçişin koordinesi sağlanmalıdır" ifadesini kullandı. Ayrıca, İsrail'in güvenliğine yönelik taahhütlerinin sürekliği konusuna da vurgu yaptı.

Gazze’deki Durum Ele Alındı

Austin, Gallant ile yaptığı görüşmede Gazze'deki acil durumu da gündeme getirerek, bu konuda atılacak adımları tartıştıklarını aktardı.

UNIFIL'e Yönelik Saldırılar

Öte yandan, daha önce İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 UNIFIL askerinin yaralandığı bildirilmişti. Bugün de İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura'daki UNIFIL komuta merkezinin ana girişine top mermisiyle saldırmış ve bir UNIFIL gözlem kulesini de "Merkava tankı" ile vurmuştur. Bu saldırılarda 2 asker daha yaralanmış durumda.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, AA’ya yaptığı açıklamada, UNIFIL askerlerinin hedef alınmasından dolayı derin endişe duyduklarını ve bu konuda İsrail ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.