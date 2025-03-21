ABD Savunma Bakanı Hegseth, 580 Milyon Dolar Harcamayı İptal Etti

Hegseth'ten Stratejik Tasarruf Adımı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bakanlık bünyesindeki 580 milyon dolar tutarındaki israf harcamalarını durdurmak amacıyla yeni bir genelge imzaladı. İptal edilen sözleşmeler ve hibeler, ülke ekonomisi üzerinde olumlu bir etki yaratmayı hedefliyor.

Sosyal Medyada Açıklama Yaptı

Hegseth, söz konusu genelgeyi X sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı videoda duyurdu. Bakan, "Bugün, başkanın Donald Trump ve bakanlığın öncelikleriyle uyuşmayan 580 milyon doları aşan Savunma Bakanlığı sözleşmelerinin feshedilmesini emreden bir genelge imzalıyorum" dedi.

Vergi Mükellefleri İçin Şeffaflık Vurgusu

Hegseth, sözleşme ve hibelerin, ABD’li vergi mükelleflerinin kaynaklarının etkin kullanımı ile örtüşmediğini belirtti. "Bu paraları siz fonluyorsunuz; harcama ve şeffaflık konusunda size karşı sorumluyuz" ifadelerini kullandı.

Önemli İptal Örnekleri

İptal edilen projeler arasında dikkat çekici bir örnek olarak, 1 yıllığına 36 milyon dolar maliyetle planlanan bir yazılım programı bulunuyor. Ancak bu program, 8 yıla yayılarak toplamda 280 milyon dolara mal olmuştur.

Gelecek Çalışmalar

Bakan, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile iş birliği yaparak israf harcamalarını elimine etmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi. İptal edilen sözleşmeler arasında Pentagon'un çeşitlilik, eşitlik ve katılım konularına ilişkin çeşitli araştırmalar ile kurumsal dışardan danışmanlık hizmetleri de bulunuyor.