DOLAR
40,87 -0,38%
EURO
47,91 -1,18%
ALTIN
4.436,01 -0,97%
BITCOIN
4.777.366,85 -3,67%

ABD Savunma Bakanı Hegseth, DIA Direktörü Jeffrey Kruse'u Görevden Aldı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, İran saldırılarıyla ilgili iç raporu hazırlayan DIA Direktörü Korgeneral Jeffrey Kruse'u görevden aldığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 23:16
ABD Savunma Bakanı Hegseth, DIA Direktörü Jeffrey Kruse'u Görevden Aldı

ABD Savunma Bakanı Hegseth, DIA Direktörü Jeffrey Kruse'u görevden aldı

DIA'nın iç değerlendirmesi ve sızıntılar sonrası üst düzey değişiklik

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'un istihbarat kolu Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) başkanı Korgeneral Jeffrey Kruse'un görevden alındığını bildirdi.

Konuya ilişkin bilgisi olan iki kişi ve bir Beyaz Saray yetkilisi, kamuoyu önünde tartışmaya yetkili olmadıkları için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla, Kruse'un artık DIA başkanı olarak görev yapmayacağını aktardı.

Söz konusu kişiler, DIA direktörünün İran'ın nükleer programının ABD saldırıları nedeniyle sadece birkaç ay geriye gittiğini ortaya koyan iç değerlendirmeyi hazırladığını belirtti.

Kruse'un görevden alınması, DIA'nın ön değerlendirmesinin ayrıntılarının medyaya sızmasından birkaç ay sonra gerçekleşti. Söz konusu değerlendirme, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iddialarıyla çelişmişti.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Bu Hafta: Konser, Tiyatro ve Sergi Rehberi
2
Husiler: Ben Gurion Havalimanı'na 'Filistin 2' Balistik Füzeyle Saldırı
3
Ordu'da Rüsumat No: 4 Kahramanlık Destanı Anma Etkinliği
4
Muğla Milas'ta Silahlı Saldırı: 43 Yaşındaki Kadın Öldü
5
Trabzon Çaykara'da Gelin Alma Töreninde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı
6
Maxwell: "Epstein'ın müşteri listesi yok" — Adalet Bakanlığı ses kayıtlarını paylaştı
7
Erzincan'da Yolcu Otobüsü Kazası: İkinci Şoför Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası