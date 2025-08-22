ABD Savunma Bakanı Hegseth, DIA Direktörü Jeffrey Kruse'u görevden aldı

DIA'nın iç değerlendirmesi ve sızıntılar sonrası üst düzey değişiklik

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'un istihbarat kolu Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) başkanı Korgeneral Jeffrey Kruse'un görevden alındığını bildirdi.

Konuya ilişkin bilgisi olan iki kişi ve bir Beyaz Saray yetkilisi, kamuoyu önünde tartışmaya yetkili olmadıkları için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla, Kruse'un artık DIA başkanı olarak görev yapmayacağını aktardı.

Söz konusu kişiler, DIA direktörünün İran'ın nükleer programının ABD saldırıları nedeniyle sadece birkaç ay geriye gittiğini ortaya koyan iç değerlendirmeyi hazırladığını belirtti.

Kruse'un görevden alınması, DIA'nın ön değerlendirmesinin ayrıntılarının medyaya sızmasından birkaç ay sonra gerçekleşti. Söz konusu değerlendirme, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iddialarıyla çelişmişti.