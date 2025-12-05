ABD Temsilcisi Tom Barrack: Türkiye Gazze Barış Gücünde Yer Almalı

ABD’nin Özel Temsilcisi Tom Barrack: Türkiye Gazze barış gücüne dahil olmalı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentinde katıldığı bir konferansta, Türkiye’nin Gazze Şeridi’nde kurulması planlanan uluslararası barış gücünün bir parçası olmasını istediğini açıkladı.

Türkiye’nin katılımına ilişkin değerlendirme

Barrack, Türkiye’nin katılımına İsrail tarafından itiraz edilebileceğini belirtirken, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya şahsi danışmanlık yapıyor olsaydım, Türkiye’nin katılımına engel olmamanın kendisinin yapabileceği en iyi şeylerden biri olacağını söylerdim" ifadelerini kullandı.

F-35 ve S-400 meseleleri

Barrack, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemi ile ilgili operasyonel uyumluluk ve kullanım kaygılarının büyük oranda giderildiğini belirtti. Türkiye’ye 5. nesil F-35 tedarikini engelleyen konularla ilgili olarak ise, "Bu konuda kalan sorunların 4 ila 6 ay arasında çözüleceğini düşünüyorum" dedi.

Eylül görüşmesi ve liderler ilişkisi

Barrack, geçtiğimiz ay Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray’da yapılan görüşmeye değinerek, iki lider arasındaki ilişkilerin çok yakın olduğunu ve birbirlerini sıkı dost olarak tanımladıklarını aktardı.

Suriye yaptırımları

ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarına dair değerlendirmesinde Barrack, ABD Kongresi’nin, Beşar Esad döneminde yürürlüğe konulan kalan yaptırımları da kaldırabileceği yönünde ümitli olduğunu söyledi.

İsrail-Lübnan gerilimi ve çağrı

Barrack, İsrail ile Hizbullah arasındaki artan gerilime dikkat çekerek, ateşkese rağmen devam eden saldırılara ilişkin, "1 kişiyi öldürürseniz, savaşacak 10 kişi daha oluşturursunuz. Çözüm bu olamaz, bu duruma başka bir cevap olmalı" dedi. Ayrıca, taraflar arasında doğrudan temas kurulması gerektiğini vurgulayarak, "Tel Aviv’e gelinerek oturulup konuşulması lazım, bu durumun son bulması lazım" çağrısında bulundu.

ABU DABİ (İHA) - ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ VE SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ TOM BARRACK, ABD’NİN TÜRKİYE’NİN GAZZE ŞERİDİ’NDE KURULACAK OLAN ULUSLARARASI BARIŞ GÜCÜNÜN BİR PARÇASI OLMASINI İSTEDİĞİNİ BELİRTEREK, "İSRAİL BAŞBAKANI BİNYAMİN NETANYAHU’YA DANIŞMANLIK YAPIYOR OLSAYDIM, TÜRKİYE’NİN KATILIMINA ENGEL OLMAMANIN YAPABİLECEĞİ EN İYİ ŞEYLERDEN BİRİ OLACAĞINI SÖYLERDİM" DEDİ.