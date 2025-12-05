Talas'ta 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarpıp Kaçtı: 4 Gözaltı

Kayseri Talas'ta 'dur' ihtarına uymayan sürücü polise çarpıp kaçtı; otomobildeki 4 kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, polis memuru hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 22:51
Kayseri'nin Talas ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, E.S.T. idaresindeki 38 ABB 843 plakalı otomobilin 'dur' ihtarına uymaması sonucu bir polis memuru hafif şekilde yaralandı ve araçtaki dört kişi yakalandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda uygulama yapan ekipler, sürücü E.S.T.'ye dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan E.S.T., uygulamada görevli polis memuru G.A.'ya çarparak bölgeden kaçtı.

Otomobilde bulunan K.T. ile ismi öğrenilemeyen iki şahıs, araç bırakıldıktan sonra yaya olarak kaçmaya devam etti. Ekiplerin çalışması sonucu dört şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma ve Sonrası

Olayda hafif şekilde yaralanan polis memuru tedavi altına alındı. Yapılan incelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

