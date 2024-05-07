ABD, Türkiye ve İsrail'e ticaret krizinde arabuluculuk çağrısı yaptı

Türkiye'nin İsrail'e yönelik ticaret durdurma kararının ardından ABD, iki ülkenin aralarındaki anlaşmazlıkları çözmeleri çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Türkiye ve İsrail arasındaki ticaretin durdurulması hakkında yapılan bir soruya cevap vererek, "Her ikisi de müttefikimiz ve aralarındaki görüş ayrılıklarını gidermeleri için onları teşvik ediyoruz" dedi. Miller, başka bir değerlendirme yapmadı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçmişte yaşanan karşılıklı söz düellolarının hızla tırmanmasının ardından, ABD'nin Türkiye ile ilgili kamuoyu önünde yaptığı açıklamalarda genellikle temkinli davrandığı yorumları yapılıyor.

Ticaret Bakanlığı geçen hafta İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu açıklamıştı. Karara ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail Hükümeti Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye sözkonusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır" denilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ticaret boykotu yoluyla İsrail'i ateşkesi kabul etmeye zorlamaya ve yardımları artırmaya çalışacağını belirtmişti. Erdoğan, "Tüm Batı İsrail’e çalışıyor. Başta ABD olmak üzere bunlar hep İsrail’e çalışıyor. Ne yazık ki Filistin halkı ölüme mahkum edildi. Bunun karşısında daha sabredemezdik ve adımlarımızı attık. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da benzer kararları kendi ülkesinin de alacağını dile getirerek, karara tepki göstermişti.