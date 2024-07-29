ABD, Ukrayna'ya Ek 1,5 Milyar Dolar Güvenlik Yardımı Sağladı

ABD'den Ukrayna'ya Güvenlik Yardımı Açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) fonlarından yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde yeni bir güvenlik yardımı paketi duyurdu.

Pentagon'dan Açıklama

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yaptığı yazılı açıklamada, bu ek güvenlik yardımının Ukrayna'nın kritik savunma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu belirtilmiştir.

Yardım Paketi İçeriği

Yardım paketinin içeriğinde, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri, roket sistemleri, topçu mühimmatı ve tanksavar silahları gibi temel askeri yeteneklerin sağlandığı vurgulandı.

USAI Fonları ve Kullanım Detayları

Emaille desteklenen bu yardımın yaklaşık 200 milyon dolarının, ABD Başkanlık yetkisi kapsamında tahsis edildiği ifade edildi. Ayrıca, bu paket, USAI fonlarından gerçekleştirilen 20’nci yardımla, Ağustos 2021'den beri Pentagon envanterinden sağlanan 62’nci ekipman dilimi olarak kaydedilmiştir.

USAI Programı Nedir?

Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI), Pentagon öncülüğünde oluşturulan ve Rusya'ya karşı Ukrayna ordusunun daha fazla eğitim, teçhizat ve danışmanlık almasını sağlayan, yaklaşık 50 ülkenin dahil olduğu bir fonlama programıdır.