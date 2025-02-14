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ABD Yargıcı, Trump’ın Doğumla Vatandaşlık Kararnamesini Durdurdu

ABD'de bir yargıç daha, Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını engelleyen kararnamesine karşı ihtiyati tedbir kararı aldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:28
ABD Yargıcı, Trump’ın Doğumla Vatandaşlık Kararnamesini Durdurdu

ABD Yargıçları Trump'ın Vatandaşlık Kararnamesine Karşı

ABD Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Leo Sorokin, Başkan Donald Trump'ın ülke içinde doğan çocukların vatandaşlık hakkını engelleyen kararnamesine karşı bir ihtiyati tedbir kararı aldı. Bu karar, 18 Demokrat eyalet savcısının açtığı davanın sonucunda alındı.

Sorokin, 31 sayfalık kararında, doğuştan vatandaşlık hakkının anayasada geniş bir tanıma sahip olduğunu vurgulayarak, ABD'de doğan bebeklerin bu haktan faydalanabileceğini belirtti.

Başkan Trump’a Açık Mesaj

Başkan Trump’ın doğumla vatandaşlık uygulamasını durduran kararnamesine karşı ihtiyati tedbir kararı alan Sorokin, bu konuda karar veren dördüncü yargıç oldu. Demokrat başsavcılar, yaptıkları ortak basın açıklamasında, "Başkan Trump yasaların üstünde olduğuna inanabilir fakat bugünkü ihtiyati tedbir kararı açık bir mesaj veriyor. O (Trump) bir kral değil ve Anayasa'yı yeniden yazamaz." ifadelerine yer verdi.

Trump’ın Kararnamesi ve Son Gelişmeler

Trump, 20 Ocak’ta yemin töreninin ardından, ülkede doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi kaldıran kararnamesini imzalamıştı. Bu kararnameye karşı 18 Demokrat eyalet savcısı dava açmıştı.

Önceki günlerde, Seattle Bölge Yargıcı, 23 Ocak'ta Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını engelleyen kararnamesini "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle geçici olarak durdurmuştu. Maryland eyaletinde de bir yargıç, 6 Şubat'ta Trump’ın vatandaşlık kararnamesine karşı ülke çapında ihtiyati tedbir kararı almıştı.

Her yıl, ABD'de yaklaşık 150 bin çocuk, ülke sınırları içinde doğduğu için ABD vatandaşı olma hakkını elde ediyor.

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