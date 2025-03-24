ABD Yönetimi, Filistinli Aktivist Halil'i UNRWA Çalışmalarını Gizlemekle Suçladı

ABD yönetimi, Filistin yanlısı gösterilere öncülük eden Mahmud Halil'in tutuklanmasının ardından, onun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile ilgili çalışmalarını gizlemekle suçlandığını duyurdu.

The New York Times kaynaklı habere göre, ABD yönetimi Halil'e yönelik suçlamalarını genişletti. Halil'in ABD'deki kalıcı ikamet başvurusunda UNRWA üyeliğini gizlediği iddiası öne çıkıyor. Ayrıca, Halil'in Beyrut'taki İngiltere Büyükelçiliği'nde çalışan bir ofiste görev yaptığını da gizlediği belirtiliyor; bu durumun sınır dışı edilmesine gerekçe olduğuna işaret ediliyor.

Yeni suçlamalar doğrultusunda, Halil'in sınır dışı edilebilmesi için, bilgileri gizlediği iddiasının kasten olduğuna dair kanıtların sunulması gerektiği ifade ediliyor.

Halil'in Tutuklanma Süreci

Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen protestoların liderlerinden biri olan Mahmud Halil, 3 Mart’ta eşiyle evine girmesi sırasında gözaltına alındı. Halil'in avukatı Amy Greer, Halil'in yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi olarak ABD'de bulunduğunu ve eşinin ABD'li olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi tarafından tutuklandığını belirtti. Ayrıca, Halil'in yeşil kartının iptal edildiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımlarda "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler" ifadesini kullandı. Halil'in avukatlarının mahkemeye başvurusu sonrası bir yargıç, Halil'in sınır dışı edilmesine geçici bir engel kararı koydu.