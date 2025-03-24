ABD Yönetimi, Filistinli Aktivist Halil'i UNRWA Çalışmalarını Gizlemekle Suçladı

ABD yönetimi, tutuklu Filistinli aktivist Mahmud Halil'in UNRWA üyeliğini gizlediğini iddia etti. Halil'in sınır dışı edilmesi için delil arayışı sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 10:41
ABD Yönetimi, Filistinli Aktivist Halil'i UNRWA Çalışmalarını Gizlemekle Suçladı

ABD yönetimi, Filistin yanlısı gösterilere öncülük eden Mahmud Halil'in tutuklanmasının ardından, onun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile ilgili çalışmalarını gizlemekle suçlandığını duyurdu.

The New York Times kaynaklı habere göre, ABD yönetimi Halil'e yönelik suçlamalarını genişletti. Halil'in ABD'deki kalıcı ikamet başvurusunda UNRWA üyeliğini gizlediği iddiası öne çıkıyor. Ayrıca, Halil'in Beyrut'taki İngiltere Büyükelçiliği'nde çalışan bir ofiste görev yaptığını da gizlediği belirtiliyor; bu durumun sınır dışı edilmesine gerekçe olduğuna işaret ediliyor.

Yeni suçlamalar doğrultusunda, Halil'in sınır dışı edilebilmesi için, bilgileri gizlediği iddiasının kasten olduğuna dair kanıtların sunulması gerektiği ifade ediliyor.

Halil'in Tutuklanma Süreci

Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen protestoların liderlerinden biri olan Mahmud Halil, 3 Mart’ta eşiyle evine girmesi sırasında gözaltına alındı. Halil'in avukatı Amy Greer, Halil'in yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi olarak ABD'de bulunduğunu ve eşinin ABD'li olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi tarafından tutuklandığını belirtti. Ayrıca, Halil'in yeşil kartının iptal edildiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımlarda "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler" ifadesini kullandı. Halil'in avukatlarının mahkemeye başvurusu sonrası bir yargıç, Halil'in sınır dışı edilmesine geçici bir engel kararı koydu.

İLGİLİ HABERLER

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kanada'da Müslüman Kadına Saldırı: Başörtüsünü Yakmaya Çalışan Şüpheli Gözaltına Alındı
2
Bursa Orman Fidanlığı'ndan Yılda 2 Milyon Fidan Üretimi
3
Ramazan Bayramı'nda 3.5 Milyon Yolcu Bekleniyor
4
Trump, Kennedy Suikastında Oswald'a Yardım İhtimaline Dikkat Çekti
5
Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği
6
Mersin'de 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
7
UNICEF, Afganistan'daki Kız Çocuklarının Eğitim Hakkı İçin Acil Çağrı Yapıyor

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı