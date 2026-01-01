DOLAR
Abdullah Güler: Katil İsrail zulmüne son vermeli — 2026'da barış çağrısı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 112 Acil Çağrı Merkezi ziyaretinde 2026 için barış dileklerini paylaştı ve "Katil İsrail, zulmüne son vermeli" dedi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 03:17
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 03:26
Abdullah Güler: Katil İsrail zulmüne son vermeli — 2026'da barış çağrısı

Abdullah Güler: "Katil İsrail, zulmüne son vermeli"

Sivas'ta yeni yıl ziyaretleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi buluşması

AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, yeni yıl dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

Güler ve beraberindekiler, yeni yıla görev başında giren acil çağrı merkezi personeliyle bir araya gelerek sohbet etti ve çalışanların yeni yılını kutladı.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Güler, 2026 yılının barış, huzur ve bereket yılı olmasını diledi ve Filistin'deki insanlara dikkat çekti: "İnşallah oradaki kardeşlerimizde güvene ve toplumsal huzura kavuşurlar. Katil İsrailde inşallah bu zalimliğine biran önce son verir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz bölgenin istikrarına, barışına ve güvenliğine elinden gelen her türlü katkıyı sunuyor."

Güler, konuşmasının devamında bölgedeki çatışma ve insani krizlere vurgu yaparak şunları söyledi: "Kuzeyimizde hala Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Güneyimizde maalesef üzüntü duyduğumuz şekliyle beraber katil İsrail acımasızca saldırılarına devam ediyor. Oradaki mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimiz bu soğuk havalarda ve kötü şartlarda kamplarda hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. İnşallah oradaki kardeşlerimizde güvene ve toplumsal huzura kavuşurlar. Katil İsrail’de inşallah bu zalimliğine biran önce son verir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz bölgenin istikrarına, barışına ve güvenliğine elinden gelen her türlü katkıyı sunuyor. Diplomatik anlamda da öncülük yapıyor. Bu mahiyette de ülkemiz bütün dünyanın gıptayla baktığı ve öncülük ettiği bu tür arabuluculuklarda insanlığın ve ülkelerin Türkiye’den büyük destek beklediklerini görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bundan sonra da ülkemizin hem büyümesi, hem de güçlenmesi, hem de bölgesel barışa, ülke olarak katkı vermeye devam edeceğiz."

