Şam Emevi Meydanı'nda Suriyeliler 2026'ya Coşkuyla Girdi

Şam başta olmak üzere Suriye genelinde düzenlenen etkinliklerle yüzlerce kişi Emevi Meydanı'nda 2026'yı güvenlik önlemleri eşliğinde coşkuyla karşıladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 03:58
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 04:37
Şam ve ülke genelinde yeni yıl kutlamaları

Suriye’de 2026 yılının gelişi, ülkenin çeşitli vilayetlerinde düzenlenen etkinliklerle karşılandı. Başkent Şam başta olmak üzere pek çok kentte meydanlara ve ana caddelere çıkan yüzlerce Suriyeli, yeni yılı umut ve huzur dolu bir atmosferde karşıladı.

Kutlamaların merkezi olan Emevi Meydanında bir araya gelen vatandaşlar, güvenlik güçlerinin yoğun önlemleri ve polis ekiplerinin trafik düzenlemeleri eşliğinde gece yarısı coşkusu yaşadı. Gökyüzünü aydınlatan havai fişek gösterileri, halkın birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, geleceğe dair istikrar ve refah mesajları içeren milli marşlar ile şarkılara eşlik etti.

Başkan Ahmed eş-Şara'dan yeni yıl mesajı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, yeni yıl münasebetiyle sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mesajda halkın yeni yılını kutladı. Mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yeni bir yılın başlangıcında, Suriye’nin birleşmiş, güçlü ve istikrarlı kaldığı, Suriyelilerin inşa ve kalkınma sürecine el birliğiyle katıldığı, her köşesinde hayır, barış ve huzurun hakim olduğu parlak bir geleceğe umut ve iyimserlikle bakıyoruz. Sizlerin ve Suriye’nin yeni yılı kutlu olsun."

Ülkenin diğer önemli kentlerinde de benzer sembolik törenler gerçekleşirken meydanlarda Suriye bayrakları dalgalandırıldı. Meydanları dolduran kişiler, 2026 yılının sadece güvenlik ve barış değil; aynı zamanda ekonomik şartların iyileştiği ve refahın arttığı bir yıl olması temennisinde bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

