Antalya’da Ritüel Bozulmadı: Konyaaltı'nda 2026'yı Denizde Karşıladılar

Antalya'da yaz-kış denize giren grup, 20 yıldır süren geleneği Konyaaltı Sahili'nde sürdürüp 2026'yı Türk bayraklarıyla Akdeniz'de karşıladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 01:16
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 01:24
Yaz-kış denize girenler geleneği sürdürdü

Antalya’da yaz-kış demeden denize girenler grubu, 20 yıldır sürdürdükleri gelenek kapsamında 2026 yılını dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde karşıladı. Etkinlik, pandemi dönemi dışında her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor ve bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Gece saatlerinde Konyaaltı Sahili’nde bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik grup, ellerinde Türk bayraklarıyla geri sayım yaparak yeni yılı denizde karşıladı. Saatler 00.00’ı gösterdiğinde grup üyeleri hep birlikte denize girerek 2026 yılının ilk dakikalarını Akdeniz’in serin sularında geçirdi.

Hava sıcaklığının 9 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece olarak ölçüldüğü Antalya’da, deniz tutkunları suyun sıcaklığından memnun olduklarını ifade etti. Denize girmeden önce sahilde yaktıkları ateşin etrafında toplanan grup, Türk bayrağı eşliğinde denize girdi.

İsmail Çankaya, "Her gün sabahsaat 07.00’de denize giriyoruz. Herkesin yeni yılı kutlu ve mutlu olsun. Yeni yılı denizde karşıladık, denizin suyu sıcaktı" dedi.

Etkinliğe üçüncü kez katılan 10 yaşındaki Çınar Dağlı ise enerjisiyle dikkat çekti. Dağlı, "Su soğuk değildi, ılıktı. 12 ay denize girdiğim için çok mutluyum, herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Yıllardır bu geleneği sürdürdüklerini belirten Ali İhsan Yılmaz da, "Biz 30-35 yıldır yaz kış denize giriyoruz. 2026 yılının ülkemiz için huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Antalya’nın geleneksel etkinliklerinden biri haline gelen yeni yılı denizde karşılama buluşması, renkli görüntülerle sona ererken, katılımcılar 2026 yılının sağlık, mutluluk ve barış getirmesi temennileriyle sahilden ayrıldı.

