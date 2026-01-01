DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.960,4 0,02%
BITCOIN
3.770.686,67 -0,16%

Kocaeli 2026'ya Coşkuyla Girdi

Kocaeli'de yılbaşı gecesi sokaklar ışık, müzik ve kostümlerle şenlendi; 7’den 70’e vatandaşlar 2026'yı coşkuyla karşıladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 00:18
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 00:50
Kocaeli 2026'ya Coşkuyla Girdi

Kocaeli 2026'ya coşkuyla girdi

Kocaeli, 2026'ya coşku ve renklerle merhaba dedi. Yılbaşı gecesi şehrin cadde ve sokakları, 7’den 70’e vatandaşların dışarı çıktığı şenlik alanına dönüştü. Işıl ışıl süslenmiş caddelerde yürüyenler, rengarenk balonlar ve ışıklar eşliğinde yeni yılı kutlamanın keyfini yaşadı.

Işıl ışıl sokaklar

Işıklandırmaların aydınlattığı kafeler, parklar ve sokak köşelerinde insanlar fotoğraf çekip anları ölümsüzleştirirken, gruplar şarkılar söyleyip dans ederek yeni yıla coşkuyla giriş yaptı. Yüzlerdeki mutluluk ve heyecan, kentin dört bir yanına yayılan bir enerji oluşturdu.

Özellikle ışıklandırılmış noktalar hem yerli halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekti; yılbaşı gecesi Kocaeli adeta bir renk cümbüşü'ne dönüştü.

Noel baba kostümüyle eğlenmeye çıkan vatandaş ise yaptığı değerlendirmede, "Çok eğlenceli özellikle İzmit böyle zamanlarda çok eğlenceli oluyor. İnsanlarda böyle şeyleri güzel karşılıyor. Herkes yeni yılda mutluluk, başarı diliyorum" dedi.

Farklı bir kostüm ile caddeye inen başka bir vatandaş, yeni yıldan beklentilerinin sağlık ve mutluluk olduğunu söyleyerek, "Bu akşam değişiklik olsun istedim, aslında üşüyorum" ifadesini kullandı.

Ailesiyle birlikte kutlama yapan bir vatandaş da duygularını, "Yeni yıldan tek dileğim Kocaelispor’un şampiyon olmasıdır" sözleriyle paylaştı.

KOCAELİ'DE VATANDAŞLAR YILBAŞI COŞKUSUNU SOKAKLARDA YAŞADI; RENGARENK IŞIKLAR VE NEŞE ŞEHRİ...

KOCAELİ'DE VATANDAŞLAR YILBAŞI COŞKUSUNU SOKAKLARDA YAŞADI; RENGARENK IŞIKLAR VE NEŞE ŞEHRİ SARARKEN, YILBAŞI GECESİ UNUTULMAZ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.

KOCAELİ 2026 YILI COŞKUYLA KARŞILANIRKEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI. VATANDAŞLARIN KİMİ ŞARKI...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yerlikaya'dan Yalova Şehidi Yasin Koçyiğit'in Ailesine Ziyaret
2
Siirt'te 2025'in Son Bebeği 2 Kilo 600 Gram Doğdu
3
Uludağ’da 2026 Coşkusu: Gökyüzü Havai Fişeklerle Aydınlandı
4
Gümüşhane'de Kayakçılar Şehir Merkezine Kayarak İndi
5
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Yılbaşı Coşkusu Havadan Görüntülendi
6
Üsküdar Kız Kulesi'nde Yılbaşı Işık Şovu Büyüledi
7
Azerbaycan 2026'ya Coşkuyla Merhaba — Bakü Havai Fişeklerle Şenlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları