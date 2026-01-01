Kocaeli 2026'ya coşkuyla girdi

Kocaeli, 2026'ya coşku ve renklerle merhaba dedi. Yılbaşı gecesi şehrin cadde ve sokakları, 7’den 70’e vatandaşların dışarı çıktığı şenlik alanına dönüştü. Işıl ışıl süslenmiş caddelerde yürüyenler, rengarenk balonlar ve ışıklar eşliğinde yeni yılı kutlamanın keyfini yaşadı.

Işıl ışıl sokaklar

Işıklandırmaların aydınlattığı kafeler, parklar ve sokak köşelerinde insanlar fotoğraf çekip anları ölümsüzleştirirken, gruplar şarkılar söyleyip dans ederek yeni yıla coşkuyla giriş yaptı. Yüzlerdeki mutluluk ve heyecan, kentin dört bir yanına yayılan bir enerji oluşturdu.

Özellikle ışıklandırılmış noktalar hem yerli halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekti; yılbaşı gecesi Kocaeli adeta bir renk cümbüşü'ne dönüştü.

Noel baba kostümüyle eğlenmeye çıkan vatandaş ise yaptığı değerlendirmede, "Çok eğlenceli özellikle İzmit böyle zamanlarda çok eğlenceli oluyor. İnsanlarda böyle şeyleri güzel karşılıyor. Herkes yeni yılda mutluluk, başarı diliyorum" dedi.

Farklı bir kostüm ile caddeye inen başka bir vatandaş, yeni yıldan beklentilerinin sağlık ve mutluluk olduğunu söyleyerek, "Bu akşam değişiklik olsun istedim, aslında üşüyorum" ifadesini kullandı.

Ailesiyle birlikte kutlama yapan bir vatandaş da duygularını, "Yeni yıldan tek dileğim Kocaelispor’un şampiyon olmasıdır" sözleriyle paylaştı.

