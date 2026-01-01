Beşiktaş Ortaköy'de 2026'ya Kar Sürprizi

Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

Beşiktaş Ortaköy'de, 2026 yılının ilk dakikalarında başlayan kar yağışı kent sakinlerini sürprizle karşıladı. Yeni yılın ilk saatlerinde başlayan yağış, bölgeye beyaz bir örtü getirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hafif kar etkili olurken, köprü ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar, kar manzaralarını fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.

Araçların üzerinde oluşan beyazlık dikkat çekerken, yağışın İstanbul'un bazı ilçelerinde de etkisini gösterdiği bildirildi. Yetkililer, olası ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olunmasını önerdi.

Ortaköy ve çevresindeki kar yağışı, yeni yılı doğanın sunduğu sürpriz bir atmosferle karşılamak isteyenler için unutulmaz anlar yarattı.

