Beşiktaş Ortaköy'de 2026'ya Kar Sürprizi

Beşiktaş Ortaköy'de 2026'nın ilk dakikalarında başlayan kar yağışı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:10
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:11
Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

Beşiktaş Ortaköy'de, 2026 yılının ilk dakikalarında başlayan kar yağışı kent sakinlerini sürprizle karşıladı. Yeni yılın ilk saatlerinde başlayan yağış, bölgeye beyaz bir örtü getirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hafif kar etkili olurken, köprü ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar, kar manzaralarını fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.

Araçların üzerinde oluşan beyazlık dikkat çekerken, yağışın İstanbul'un bazı ilçelerinde de etkisini gösterdiği bildirildi. Yetkililer, olası ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olunmasını önerdi.

Ortaköy ve çevresindeki kar yağışı, yeni yılı doğanın sunduğu sürpriz bir atmosferle karşılamak isteyenler için unutulmaz anlar yarattı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

