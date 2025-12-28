DOLAR
Antalya'da Konyaaltı'nda Deniz Keyfi: Su 20°C, Kar Yakınlarda

Aralık ayının son haftasında Türkiye karla mücadele ederken Antalya Konyaaltı'nda su 20°C, hava 9°C ölçülürken kent sakinleri ve turistler denize girdi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:37
Antalya'da Konyaaltı'nda deniz keyfi karla zıt görüntü oluşturdu

Aralık ayının son haftası Türkiye genelinde yoğun kar yağışı ve sert kış koşulları sürerken, Antalya'da farklı bir tablo ortaya çıktı. Kent sakinleri ve yabancı turistler, Konyaaltı Sahili'nde güneşli havayı değerlendirip denize girdi.

Turizmin başkenti Antalya'da dün itibarıyla etkisini göstermeye başlayan soğuk havaya karşın öğle saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 9 derece olarak kaydedildi. Buna karşın deniz suyu sıcaklığı 20 derece ölçüldü ve bu durum sahilde yoğun ilgi oluşturdu.

Antalya merkezine yaklaşık bir saat mesafedeki Saklıkent ile şehrin batısında, Konya'ya bağlı Alacabel bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, şehir merkezindeki güneşli hava vatandaşları ve turistleri kıyıya çekti.

‘Deniz dışarıdan daha sıcak’

Hafta sonunu fırsat bilen bazı vatandaşlar soğuğa rağmen denize girerken, diğerleri sahilde güneşlendi. Konyaaltı Sahili'nde denize giren Nazmi Üstündağ, 'Saklıkent'te kar varken burada denize giriyoruz. Su güzel ama dışarıda esinti biraz üşütebiliyor. Ama deniz gayet güzel, tertemiz. Yaz kış her hafta sonu denize giriyorum, hiç şaşmaz. Doğuda kar, Saklıkent'te kar, burada deniz. Yüzmeye devam' diye konuştu.

Antalya'daki bu görüntüler, ülkenin birçok yerinde kış şartlarının hissedildiği 2025 yılının son günlerine girilirken dikkat çekti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

