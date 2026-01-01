Almanya 2026'ya Güvenlik Altında Girdi: Berlin'de 25 Binden Fazla Kişi

Almanya 2026'ya Güvenlik Önlemleriyle Girdi

Almanya yeni yıla yoğun güvenlik önlemleri altında kutlamalarla girerken, başkent Berlin’de düzenlenen iki ayrı etkinliğe on binlerce kişi katıldı.

Brandenburg Kapısı'ndaki resmi kutlamalar

2026 yılını görkemli kutlamalar ve havai fişek gösterileriyle karşılayan Almanya’nın birçok kentindeki tarihi mekanlar ve meydanlar yılbaşı kutlamalarının adresi oldu. Başkent Berlin'de tarihi Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen resmi yılbaşı kutlamalarına 25 binden fazla kişi katıldı.

Vatandaşlar ve turistler 2025 yılının son saatlerini müzik ve konserlerle geçirip, son saniyelerde 10'dan geriye sayarak 2026 yılına girdi. Kutlamalar sırasında geniş çaplı bir havai fişek gösterisi de düzenlendi.

Güvenlik önlemleri ve görevdeki ekipler

Geçmiş senelerde olduğu gibi, Alman kamu yayıncısı ZDF canlı yayın yapmazken, kutlamaları Berlin Belediyesi organize etti. Kutlama alanına sadece biletli katılımcılar, kimlik kontrolleri sonrasında alındı.

Yılbaşı gecesinde 4 bin 300 polis ve 2 bin itfaiye eri görev yaptı. Polis ve itfaiye ekipleri, olası olayları kayıt altına almak için vücut kameraları ile görev yaptı.

İlk kez düzenlenen alternatif kutlama

Yıllardır geleneksel olarak Brandenburg Kapısı önünde yapılan kutlamalara alternatif olarak, "Biz Berlin’iz" inisiyatifi tarafından ilk kez alternatif bir etkinlik düzenlendi. Resmi kutlamalara yaklaşık 800 metre uzaklıkta gerçekleştirilen bu etkinlik sabah saatlerine kadar sürdü.

